Close

Nacho se vuelca con su amigo Chyno Miranda en su recuperación La pareja de cantantes se reencontró y protagonizó uno de los momentos más emotivos. Esta vez lejos de los escenarios. "Siempre sale el sol". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans de Nacho y Chyno Miranda están felices de volver a verles justos, y no solo para hacer música, sino también en lo personal y como los grandes amigos que son. Los responsables de un nuevo éxito llamado "Antivirus", se reunieron para montar en bicicleta y pasar un buen rato. El momento fue retratado por los artistas que compartieron estas preciosas imágenes en sus redes sociales. Nacho se ha volcado de lleno con su amigo y ha formado parte importante de su recuperación. Además de retomar su carrera juntos, ha sido un gran aliado en lo personal a través de su compañía y mensajes de aliento. Aunque Chyno sigue en pleno proceso de rehabilitarse, estas instantáneas en bici son un sueño que meses atrás parecía casi imposible. El virus dejó marcado el cuerpo y, sobre todo, la movilidad del venezolano quien hubo un momento en que no podía levantarse a caminar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A base de mucho esfuerzo y rehabilitación está llegando a su meta. El amor de los suyos y el apoyo incondicional de amigos como Nacho le han aportado la fuerza para tirar hacia adelante y ver la luz. Se vienen cosas juntos, como antes, como siempre. Sus voces unidas suenan a gloria pero si encima le suman su amistad y buen rollo, el resultado es una bomba explosiva. ¡Un placer volver a verles así!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Nacho se vuelca con su amigo Chyno Miranda en su recuperación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.