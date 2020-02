Nacho se defiende de quienes le acusan de no pasar la manutención a sus hijos Harto de las acusaciones falsas, el cantante ha compartido un video donde explota contra quienes se inventan cosas sobre él y su familia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cansado de todo lo que se está diciendo de él y su familia, Nacho no ha podido contenerse más y ha grabado un video dando su versión de los hechos. Tras su divorcio de Inger Mendoza se han filtrado datos y documentos de su intimidad que el artista ha querido aclarar con su palabra y sin intermediarios. Desde que su separación se hiciera pública se ha dicho de todo, desde que ha sido un marido infiel hasta especular con la pensión que pasa a su familia. Una situación que Nacho no está dispuesto a pasar. “Especulan que yo no le doy manutención a mis hijos, cuando económicamente cubro todo. Hablan de que pedí deudas compartidas en el divorcio, cuando jamás he expuesto a la buena madre de mis hijos a deudas ni a responsabilidades que son mías”, expresó enfadado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacho está especialmente enfadado con los medios que han inventado tantas cosas últimamente sin corroborar y ha asegurado que tanto su expareja como él cerrarán las puertas a quienes les han dañado manteniendo su vida más privada. Siempre fueron amables con los medios al anunciar su divorcio, se mostraron abiertamente en redes y no les importó hablar con la prensa, pero lo sucedido les ha hecho cambiar de postura para evitar más dolor y mentiras. Asegura que todo lo que tiene que ver con el divorcio y las condiciones se hizo “de mutuo acuerdo y en paz”, así que pide que no se especule más. La relación con su exmujer y sus nenes es excepcional, aunque no estén casados su prioridad son sus retoños y por ellos siempre defenderán la unión familiar. Advertisement

