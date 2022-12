¡Así fue la espectacular pedida de mano de Nacho a Melany Mille! "El amor verdadero nunca pierde" El cantante venezolano compartió cada detalle del romántico momento. Desde la elección del anillo hasta el instante en que se arrodilló ante ella. ¡De película! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor siempre triunfa. Y así lo ha querido demostrar y contar Nacho a través de un video donde, con su propia voz, reflexiona sobre la vida, los sentimientos y el crecimiento personal. Además de pedir la mano a su pareja, Melany Mille. En él muestra el verdadero sentido de la familia, esa que ha creado junto a su ya prometida y que le llena de felicidad. Un camino que ha recorrido de la mano de su pareja de quien asegura haber aprendido a tener una hermosa relación con Dios. Este video comparte mucho más que una pedida y un anillo asombroso, muestra el un amor verdadero que han ido construyendo paso a paso con todo el mimo, la paciencia y el compromiso. Nacho y Melany Mille Nacho se compromete con Melany MIlle | Credit: IG/Nacho y Melany Mille Desde altamar y rodeados del amor de los suyos, incluida su hijita Mya, Nacho se arrodilló frente a Melany y lanzó la pregunta mágica. La cara de la modelo venezolana fue de profundo amor, también sorpresa y muchísima emoción ante lo que estaba pasando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de más de tres años de unión, este momento suma una aventura más en su vida y un importante paso para sellar esa relación por la que siempre apostaron, a pesar de lo que dijeran y pensaran los demás. "Agradezco cada momento a tu lado porque todas las vivencias me han ayudado a construir a un mejor yo. Y siendo así, ¿cómo no querer tenerte cerca siempre y cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo? Hay que estar claro que el amor verdadero nunca pierde", expresó con su voz en off junto a este video. Para conseguir llegar a este momento, con drone incluido, Nacho necesitó a muchos cómplices que le ayudaron desde el minuto uno. El artista mostró todo el proceso, desde la adquisición del espectacular anillo, hasta el instante en que se arrodilló ante su amor. "Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración", expresó. ¡Muchísimas felicidades!

