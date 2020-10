Close

Nacho rompe el silencio después de meses señalado y niega rumores de adulterio Con motivo del lanzamiento de su nuevo éxito "La buena", con el que arrasa en todo el mundo, el cantante negó categóricamente que su actual relación fuera la razón de su divorcio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nueva etapa, nueva música, nuevo amor y nuevos sueños. Así está viviendo Nacho el momento actual desde un bello rinconcito de su amada Venezuela, Isla Margarita. Allí lleva unos cuantos meses desde que se cerraron las fronteras y, por muy duro que parezca, esta situación le ha valido para desconectar y vivir momentos mágicos. Por ejemplo, ver nacer a su hija Mya y alejarse de toda la locura mediática en la que estuvo metido tras su separación de Inger Devera. Anunciar la ruptura de la madre de sus hijos meses más tarde de cuando realmente ocurrió fue un error que le valió un sinfín de críticas por 'infiel' con su actual amor, Melany Mille. Pero esa no fue la realidad. Más calmado, sereno y un con una canción que está sonando en medio planeta, "La buena", donde demuestra su grandioso talento musical, Nacho aclaró sin rencor pero tajante que todo había sido un malentendido pues la relación con su anterior pareja ya se había roto mucho antes de que todo saliera a la luz. "Yo no anuncié que mi pareja anterior y yo queríamos tomar caminos distintos... yo decía, 'no tengo por qué darle explicaciones a nadie'. Entonces pasó mucho tiempo para que yo me viera obligado a decir que nos estábamos separando. Y la gente tomó ese día de mi anuncio como el día de la separación", se sinceró el artista en esta entrevista exclusiva para su compatriota Rodner Figueroa emitida por Al rojo vivo. Pero el pasado, pasado es. Ahora Nacho vive un presente lleno de amor a su pareja, a su bella hija Mya, a la que define como la mujer de su vida, y a su tierra Venezuela. Siempre ha amado sus raíces pero ahora que las respira cada día, las siente y respeta mucho más. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Su estancia en su país está siendo una bendición para él y también para quienes allí viven pues Nacho se encarga, además de hacer la mejor música, de ayudar con sus medios a los más necesitados. Ha proporcionado comida, agua, plantas eléctircas e insumos. "Que sientan que yo no vine acá para holgazanear sino para aportar... que mi presencia aquí valga la pena", explicó. Y vaya si ha valido la pena. No solo está proporcionando lo que está en su mano para ayudar sino que acaba de presentar un tema que ha puesto a bailar al mundo y en cuyo video exclusivo para Facebook su gente venezolana, incluida su pareja, son los grandes protagonistas. Una mirada cercana y amorosa a ese pueblo que tanto ha sufrido pero que no ha perdido su sonrisa. ¡Gracias por ese regalo Nacho!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Nacho rompe el silencio después de meses señalado y niega rumores de adulterio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.