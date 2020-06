Así respondió Nacho a quienes le acusan de haberse olvidado de sus hijos El artista venezolano responde a quienes aseguran que ya no comparte fotos de sus hijos porque está demasiado ocupado con su supuesta nueva novia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante venezolano Nacho respondió en redes a quienes lo acusan de haberse olvidado de sus hijos ahora que aparentemente tiene una nueva novia, ya que no comparte tantas fotos de los niños como antes. El artista, quien parece que ha iniciado una relación con la modelo Melany Mille tras anunciar su divorcio de su esposa Inger Devera, señaló que la relación con sus pequeños va más allá de lo que se ve las redes sociales. “Lamento que hayas acabado con el tesoro más preciado, una hermosa familia como la que tenías lástima que tus hijos no salen junto a ti en las fotos como antes y te puedo asegurar que ellos también te extrañan en estos momentos”, escribió una usuaria identificada como Mireyjcc, cuyo comentario fue el que llevó a Nacho a responder. El intérprete de “La criatura” le dijo que los “momentos con ellos no son los que veías en redes” y agregó: “Mis hijos son y siempre han sido plenamente felices y nunca han dejado de contar conmigo ni un solo día”. Image zoom Instagram / Nacho En otro comentario, un usuario identificado como NilkaGodoy23, también le reclamó que no colgara fotos con sus hijos en las redes sociales y le aconsejó que sea “un buen padre”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacho replicó que la razón por la que no comparte imágenes de sus retoños es para protegerlos y para que “la gente no se crea con el permiso de criticarlos o de emitir opiniones”. Image zoom Instagram / Nacho Mille también ha recibido duros insultos y hasta maldiciones en las redes sociales de quienes la responsabilizan de haber sido la causa de la ruptura del matrimonio del cantante. Image zoom Instagram / Melany Mille Cuando una usuaria le deseó que se ahogara el bebé que se presume espera con Nacho, la modelo y presentadora respondió que es feliz. "[No me cansaré] de enviar bendiciones a pesar de que ciertas nefastas opiniones se basen en la calumnia y la especulación", dijo.

