Nacho reaparece en redes por primera vez tras convertirse en padre y cerrar sus cuentas El cantante venezolano ha sorprendido a sus fans con un video muy cercano desde la Isla de Margarita, donde vive actualmente con su pareja Melany Mille y su hija Mya. Por Teresa Aranguez Es lo que tiene Nacho, aunque se enfade y rompa con todo hay algo que para él va a misa y es sagrado, su público. Por él es que precisamente, y de forma temporal, regresó a las redes sociales después de haber cerrado sus cuentas. Las críticas abrumadoras por el hecho de haber rehecho su vida personal con Melany Mille y esperar una hija de ella, le superaron y empujaron a apartarse por un buen tiempo de estas plataformas. Sus fans y su trabajo le han traído de nuevo de vuelta después de un mes sin tener noticias suyas. Lo ha hecho desde su amada isla de Margarita, en Venezuela, donde vive y disfruta de la paternidad con Mya. La razón que le ha devuelto este ratito a las redes tiene que ver con "Roto", el tema con el que colabora con su colega y amigo Noreh. Fue precisamente a través del perfil de IG del cantante que volvió a la palestra para responder a las preguntas de los fans y hablar de esta colaboración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Generoso y enamorado de su profesión, Nacho siempre ha destacado por servir de apoyo a nuevos artistas que, como él en su día, comienzan este camino tan difícil como apasionado. El artista se limitó a hablar del tema que suena de lo más bien con ambas voces y a dar detalles de lo que supuso ese trabajo en el estudio. En ningún momento hizo referencia a nada personal. Tras acabar la 'entrevista', Nacho volvió a retirarse y, por el ahora, no parece tener ninguna intención en regresar a las redes. Su prioridad es su familia y lo demás puede esperar.

