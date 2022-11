Nacho publica un entrañable video junto a Chyno Miranda El cantante compartió un recuerdo inolvidable de su colega y amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Nacho ha preferido mantenerse al margen, al menos públicamente, de la polémica que rodea a Chyno Miranda, su cariño por él sigue intacto. Por eso, cada vez que puede, no duda en compartir algo especial que tenga que ver con el que fue su compañero de escenario por tantos años. En este jueves de recuerdo y de Acción de Gracias así lo ha hecho. Nacho y Chyno Nacho y Chyno | Credit: IG/Chyno Miranda El cantante subió a sus redes un popurrí de videos y canciones del pasado pertenecientes a sus comienzos con Chyno. Las imágenes han enternecido los corazones de sus fans, quienes no han podido evitar sentir tristeza por todo lo que está pasando con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Veo a Chyno y me da tristeza", "Queremos que vuelva Chyno", "Los dos, los mejores", escribieron algunos con nostalgia. El video recorre tres temas y sus respectivos clips de una época dorada en la que arrasaban con sus pegadizos ritmos y el entusiasmo que emanaban. "Cachorrita", "Tú y yo" y "Cómo te extraña mi cama" son las tres canciones que Nacho quiso recordar, todas ellas pertenecientes a uno de sus discos de mayor éxito, Calle ciega. De eso han pasado ya 23 años y muchas cosas han cambiado, lo que se mantiene es la esencia de aquellos jóvenes en cada una de sus canciones. Un recuerdo de los que se guardan en el corazón.

