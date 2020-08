La foto que Nacho dedicó a la “gente muy mala sangre” que lo critica en redes El cantante venezolano compartió una imagen en la que su abuelo dedicada un gesto obsceno a los haters que le envían mensajes negativos a su nieto. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, volvió a crear polémica con una fotografía dedicada a sus críticos. El intérprete de 37 años compartió una imagen en su cuenta de Instagram desde el interior de un vehículo junto a su abuelo, quien hace un gesto obsceno para quienes cuelgan comentarios negativos de su nieto en las redes sociales. “Es que en esas redes hay gente muy mala sangre”, escribe Nacho en el pie de foto, en el que reproduce un supuesto diago con su abuelo. “Mijo, a esa gente no se le para bola. Yo no le paro bola a nadie y soy feliz con mi virgencita”, le dice el abuelo. Ante las palabras de su abuelo, el cantautor se tomó un selfie “para enviársela a los habladores”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos usuarios dijeron apoyar la expresión del abuelo, mientras otros lo consideraron una falta de respeto y vulgar. El cantante se limitó a responder con emoticones de risa. Image zoom Instagram / Nacho “Qué forma más constructiva de volver a las redes, después quieren gente constructiva a su alrededor con mensajes destructivos”; “Así mismo, sin pararle bolas a nadie así se vive mejor” fueron algunos comentarios dejados por los internautas. Tras dar a conocer que esperaba un bebé con su actual pareja sentimental Melany Mille, el cantante se convirtió en objeto de críticas y decidió cerrar sus redes sociales. “Déjenme vivir en paz, yo estoy tranquilo, con la gente en la calle siendo feliz, déjenme regalar lo que a mí me dé la gana, ¿en qué diablos les afecta eso a ustedes?”, dijo Nacho en un video entonces.

Close Share options

Close View image La foto que Nacho dedicó a la “gente muy mala sangre” que lo critica en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.