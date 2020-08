Abdomen plano y firme: novia de Nacho luce escultural cuerpo a semanas de dar a luz Recuperar la figura tras el parto no es tarea fácil pero la actual pareja del cantante Nacho, la modelo venezolana Melany Mille sorprendió al mostrar su abdomen plano a semanas de dar a luz. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Recuperar la figura tras el parto no es tarea fácil. Tal parece ser lo contrario para la actual pareja del cantante Nacho, la modelo venezolana Melany Mille, quien sorprendió a sus más de 500 mil seguidores en Instagram al publicar una serie de videos donde muestra su abdomen plano. Fue el pasado 5 de julio cuando la joven dio a luz a su primogénita Mya Michelle. La pequeña es la menor de los cinco hijos del intérprete de "Andas en mi cabeza", de 36 años. En el video, vemos a Melany grabándose frente al espejo y luciendo unos pantalones jeans y un crop-top que deja al descubierto su vientre plano: ¡Increíble! ¿cómo lo logró? Aún no ha revelado sus secretos pero Millie es fanática del deporte, en especial el boxeo - con el que puedes llegar a quemar más de 700 calorías en una sola sesión, según el Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días la guapa presentadora publicó la primera foto de la bebé junto a Nacho. "Dios bendiga infinitamente tu vida", escribió en el pie de la hermosa imagen donde se ve al venezolano abrazando tiernamente a su nuevo amor. Tanto Nacho como su novio residen actualmente en Venezuela, donde viven alejados de los dimes y diretes que se han dicho últimamente sobre ellos. El artista incluso llegó a cerrar temporalmente sus redes para evitar seguir recibiendo tantas críticas y faltas de respeto contra su persona.

