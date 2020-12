Close

Nacho comparte nueva foto de su hija ¡y los fans aseguran que es idéntica al papá! El cantante compartió una foto de la pequeña tras recibir una queja de una fan por haber "excluido" a sus seguidores de su vida personal ¿A quién crees que se parece la bebé, a su mami o a su papi? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de haber recibido un reclamo de una fan que se quejaba de que tenía excluidos a sus seguidores de su vida familiar, Nacho reconsideró su decisión de ser más privado en las redes sociales y compartió una nueva fotografía de su hija menor, Mya Michelle. El artista de venezolano de 37 años colgó un adorable retrato navideño de su bebé junto a su mamá Melany Mille, en el que pidió ayuda a sus seguidores para saber si la niña se parece más a él o a su pareja. Image zoom Credit: JC Olivera/Getty Images for BMI; Instagram/@millemelany El intérprete de “Báilame” contó que días atrás se encontró con una fan en un aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana, y que le cuestionó su decisión de no compartir fotos de su bebé diciéndole que era “egoísta” sacar a la gente que lo admira de su vida por las críticas que recibe en las redes. “Le pedí disculpas y le dije que en estos días montaría otra foto de la bebé, que tenía razón en lo que me decía. En seguida me preguntó que a quién se parecía. Yo voy a dejar que ustedes le respondan eso. ¿Es más Mendoza que Mille o más Mille que Mendoza? Gracias por sus palabras, mi señora. Dios la bendiga mucho. Leeré los comentarios”, escribió en Instagram. La foto cuenta con casi medio millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios, en los que la mayoría le comentan que si bien Mya heredó algunos rasgos de su mamá, tiene más parecido con su papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Qué hermosa tu hija mano y es Mendoza al cuadrado”; “yo creo que es más Mendoza. Dios la bendiga y la proteja y la señora tiene razón, no debes esconder tu felicidad así a los demás no les guste”; “es muy Mendoza”; “Nacho sacó los cachetes tuyos”; “su hija es preciosa y le comento es 100 por ciento Mendoza”; “a mí me parece la misma carita de su mamá, pero con tu pelo” fueron algunos de los comentarios. Image zoom Credit: Instagram / Nacho Tras haber anunciado su divorcio con Ínger Devera y confirmado que esperaba una bebé este año, el venezolano cerró su Instagram ante la avalancha de críticas. "Por el bien de mis hijos y por mi tranquilidad emocional", escribió antes de desaparecer de la red social el 29 de junio pasado.

