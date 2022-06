Nacho y Melany Mille lanzan un comunicado para aclarar el actual estado de su relación Después de muchos rumores y especulaciones sobre su estado como pareja, el cantante y la modelo dieron a conocer al público lo que realmente está pasando entre ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido un constante ir y venir de dimes y diretes sobre la relación de Nacho y Melany Mille. Una supuesta infidelidad del cantante cobraba cada vez más peso en las redes y los rumores de su ruptura crecían por segundos. Tampoco ayudó que la modelo venezolana dejara de seguirle en Instagram y comentara al respecto a quienes le preguntaron. Todo eso sumado a un adelanto de entrevista de Marko al artista en el que este daba a entender que algo había pasado, hacia presagiar sin lugar a dudas, que la historia de amor había llegado a su fin por asuntos no muy bonitos. Nadie mejor que ellos para aclarar al público, ansioso por saber, lo que realmente estaba pasando. A través de un video comunicado de 10 minutos, la pareja explicó la verdad de su situación analizando punto por punto lo que ha ocurrido en estos días de revuelo. Nacho Nacho y Melany | Credit: IG/Nacho "Hola, hola, aquí estamos para comunicarte que acabas de ser parte de un experimento social que culminó con mucho éxito", arrancó Nacho satisfecho con lo sucedido. "Experimento que tenía como objetivo exponer y evidenciar la calidad de ser humano que eres", prosiguió Melany. A través de la exposición de varias portadas anunciando su ruptura y comentarios dañinos contra ambos alegrándose del supuesto engaño del cantante, la pareja compartió que todo fue creado a propósito para demostrar al mundo que mucho de lo que se lee en redes es mentira. Ni la entrevista con Marko era cierta, ni Melany le dejó de seguir porque habían roto, ni mucho menos ha habido engaño por parte del venezolano. Toda esta montaña de humo dio como resultado a dos grupos de personas según la pareja, quienes les acribillaron con mensajes de odio, y todo lo contrario, los que les mostraron apoyo y cariño en los difíciles momentos. "Un buen porcentaje de lo que se ve en las redes es fabricado y que cada quien crea su fantasía y su nivel de falsedad. ¿Crees tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo que está manipulado?", añadió Melany. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este experimento social pusieron sobre la mesa un tema de plena actualidad, ¿cuán cierto es todo lo que vemos en estas plataformas sociales? Y, sobre todo, ¿actuamos de buena fe? Todo fue parte de una estrategia estudiada para mostrar una triste realidad. Una vez explicado con detalle todo lo que hicieron para montar esta película que muchos se creyeron, dejaron claro que su relación está en perfecto estado de salud. Nacho acabó cantando una parte de su nuevo hit, "Perro mujeriego", otro gran cómplice de esta 'gran mentira' con la que pusieron a prueba la humanidad de quienes participaron. "Sí, voy a aceptar que soy un perro mujeriego, que conoció el amor y lo quiere a su lado hasta viejo", interpretó el artista al final del video sellando con un beso este comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nacho y Melany Mille lanzan un comunicado para aclarar el actual estado de su relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.