Nacho Lozano y Adamari López comparten amorosos mensajes ¡y saltan las chispas! Desde su cuenta personal, el co-presentador de Hoy día le dedicó unas palabras muy especiales a las que la puertorriqueña no tardó en reaccionar. "¡Ojalá sean novios!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año nuevo ha comenzado lleno de energía y momentos bonitos para Adamari López. Además de su convicción por mantener un estilo de vida saludable que le hace ver y sentir divina, está feliz con su trabajo y los proyectos que se avecinan. Precisamente desde su hogar mañanero en Telemundo, uno de sus compañeros de Hoy día quiso dedicarle unas palabras que han conmocionado en las redes. De ellas se desprende una cariño sumamente especial y sincero, de esos que no se encuentran todos los días. Nacho Lozano, co-presentador del espacio matutino, compartió una publicación que tocó los corazones de sus seguidores y los de Adamari. También el de su destinataria, quien no tardó en responder. Adamari López y Nacho Lozano Adamari López y Nacho Lozano | Credit: IG/Nacho Lozano "Tantas razones por las que eres una reina, Adamari López. 2021 nos puso a chambear, que el 2022 sea todavía mejor", escribió junto a esta entrañable foto de ambos en el estudio. Honrada por sus palabras, la puertorriqueña le contestó de inmediato con un escrito lleno de amor y respeto. "Te quiero muchísimo y te admiro por ser un excelente profesional y una maravillosa persona. Por muchos años compartiendo y trabajando juntos", apuntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como todo lo que hace Adamari siempre provoca revuelo, los deseos de quienes la admiran y quieren para que vuelva a ser feliz con otro amor no tardaron en llegar. Desde las redes de Lozano muchos suspiraron por un posible idilio entre ambos. "Ya anden porfi", "Siempre he pensado que hacen buena pareja", "Si son novios, hacen una preciosa pareja", "Serían la pareja perfecta", "Ojalá sean pareja", escribieron muchos de los seguidores de ambos ante tal publicación. Nacho y Adamari coincidieron en la nueva etapa del programa que pasó a ser Hoy día. Los cambios incluyeron al conductor mexicano que con su buen hacer y entrega ha conquistado al público en un tiempo récord. A él y a sus compañeros, con quienes mantiene una preciosa unión. Ese cariño y compañerismo entre ambos traspasa la pantalla y llega cada mañana a los hogares de millones de hispanos. Si se gustan o no es otro cantar, lo que es obvio es que hacen una hermosa pareja frente a las cámaras para informar y entretener a la audiencia. ¡Gracias a ambos por su energía!

