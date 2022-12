¿En qué anda Nacho Lozano tras conocerse su salida del programa Hoy día? El presentador resolvió todas las dudas a sus fieles seguidores con estas imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una de las caras masculinas más recientes del matutino Hoy día. Su carisma, sentido del humor y química con sus compañeras Adamari López y Chiquibaby saltaba a la vista. Sin embargo, Nacho Lozano es uno de los rostros del programa que ya no estará en esta nueva etapa que arranca mañana lunes, 5 de diciembre, según informó El diario NY. El comunicador se ha mantenido en silencio hasta ahora en sus redes, pero en las últimas horas ha compartido cómo está y en qué anda tras dejar atrás el mañanero de Telemundo. La gente que le sigue estaba deseando tener más noticias de él y saber cómo se encontraba. Las dudas han quedado bien resueltas. Adamari López y Nacho Lozano Adamari López y Nacho Lozano | Credit: IG/Nacho Lozano Los despidos masivos y cambios en Telemundo anunciados en las pasadas semanas, incluían un nuevo rumbo para Nacho en la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como informó El diario, el mexicano es, junto a Quique Usales y Carlos Robles, una de las personas que sigue en el canal, pero en noticieros. De ahí sus actuales publicaciones en Instagram aclarando su estancia. A través de unas divertidas imágenes, Nacho ha compartido que se encuentra donde muchas otras personalidades de la información: en Qatar. "Entre taub, derrotas alemanas, hookah y el desierto", escribió. Como periodista integrante del departamento de noticias está justo donde estas se encuentran, así que el mundial es su actual destino para informar de todo lo que allí pasa. Y entre reportaje y reportaje, toca conocer este lugar tan exótico del que no se está perdiendo nada. "Desierto y Mar Persa", expresó en otro post. Por ahora, Nacho no se ha pronunciado sobre los cambios en Hoy día. Quienes sí lo han hecho son sus seguidores, que no pierden la esperanza de volver a verle este lunes en el informativo del programa. Lo que es un hecho es que el presentador sigue en Telemundo y al pie de la noticia.

