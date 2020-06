Nacho le dice adiós a las redes sociales Las críticas constantes a las que han sometido a Nacho desde que anunció su próxima paternidad pueden ser la causa por la cual el cantante tomó esta fuerte decisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dar a conocer que estaba en espera de un hijo con su actual pareja sentimental, Melany Mille, Nacho se convirtió en objeto de críticas por diversas causas. Ante ello, el cantante decidió cerrar sus redes sociales y a partir de ahora, su cuenta de Instagram, que era conocida como Nacho “Miguelito” Mendoza, ya fue eliminada. “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, es la frase que aparece cuando se quiere accesar. RELACIONADO: ¡Aparecen los documentos del divorcio de Nacho e Inger! Image zoom Hace unos días, el intérprete de “Andas en mi cabeza” decidió enfrentar a sus detractores de manera frontal y directa. “Déjenme vivir en paz, yo estoy tranquilo, con la gente en la calle siendo feliz”, mencionó en un video que dio a conocer en la mencionada red social. “Déjenme regalar lo que a mi me de la gana, ¿en qué diablos les afecta eso a ustedes?”. Quizá los constates ataques lo llevaron a tomar la drástica decisión. Sin embargo, una fanática que salió en defensa de Nacho y recriminó a quienes lo señalaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Qué necesidad tenemos, o cuál es el derecho del que nos sentimos dueños para ir a insultar a otros por lo que les pasa en su vida!”, escribió Karen Paba, seguidora del cantante. “¡Quién tiene más culpa o menos culpa no es asunto nuestro! Pero si es asunto nuestro el acoso, el quitarle la paz a otro; la persecución que es capaz de dañarle los nervios, la psiquis y la estabilidad emocional a ¡quién sea! No importa si el cómo hombre se equivocó, lo empezamos a seguir por sus canciones no por su familia”. Los mensajes de apoyo a esta publicación y para apoyar al cantante no se hicieron esperar, quizá en algún momento Nacho se pronuncie al respecto; habrá que esperar.

