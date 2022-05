¡Hija de Nacho debuta como artista en su primer proyecto! "Ya es una realidad" ¡De tal palo, tal astilla! Mya, la hijita del cantante venezolano ha derretido las redes con su primera puesta en escena en un proyecto entrañable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pleno lanzamiento de su nuevo trabajo, su disco Folklórico con el que arranca una gira de presentaciones que lleva su nombre, Nacho Tour 2022, al cantante le ha salido una rival de lo más dulce y amorosa. Y es que su hijita, Mya, también tiene nuevo proyecto. Con él, la chiquitina de la casa debuta como artista ante los focos mundiales en una iniciativa que ha derretido a los seguidores del artista y de su pareja, Melany Mille. La pequeña es la gran protagonista de Mille Kids Wear, el emocionante trabajo que su mami acaba de lanzar y en el que ella es su gran invitada. "... Ya es una realidad. Les presento a la modelo oficial de la marca Mille Kids", escribió la orgullosa progenitora, quien se mostró encantada de la vida con esta puesta en escena y, sobre todo, la super modelo que da luz y color a sus diseños infantiles de ropa y complementos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amarán cada detalle de esta colección hecha con cariño para los más chiquititos de la casa", escribió la empresaria venezolana junto a estas fotografías de su princesa modelando a la perfección algunos de los trajecitos. Nacho y Mya Nacho y Mya | Credit: IG/Nacho La pequeña ha heredado el desparpajo de sus padres frente a las cámaras a las que sonríe y para las que posa con absoluta naturalidad. Mya no solo es la alegría de la casa sino también la nueva estrella, además de la niña consentida de sus exitosos papis. ¡Una carrera que apenas empieza!

