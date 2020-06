Nacho se pone a cocinar para niños necesitados en Venezuela El cantante venezolano cocinó y repartió comida niños necesitados en Venezuela como parte de sus iniciativas solidarias en su país. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Miguel Mendoza, mejor conocido como Nacho, está aprovechando este tiempo alejado de los escenarios para centrarse en ayudar a los más necesitados en su natal Venezuela, que lleva años sumida en una grave crisis económica. Desde su regreso a su país, el cantante se ha dedicado a compartir con sus compatriotas y ayudar a familias de bajos recursos. Este martes, por ejemplo, cocinó espagueti y lo sirvió gustoso a una larga fila de niños que esperaban ansiosos disfrutarlo. El intérprete compartió su labor a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que señaló que en adelante el contenido en sus redes estará dedicado a labores solidarias. “Sé que mucha gente que me sigue preferiría que yo siempre saliera en vídeos diciendo que soy ‘el mejor del mundo’, que mostrara las prendas, los relojes, los carros, las casas, que entrara en competencia, que hiciera guerras musicales con otros colegas y eso los entretendría más”, escribió en su cuenta de Instagram. “Yo disfruto de mostrar lo que doy, presumo de eso que poseo que reconozco como una de mis pocas virtudes y que no tiene precio, la única herencia que me dejó mi papá, y no pude recibir fortuna más grande: ‘ganas de servir a la gente’”, agregó. La semana pasada, el cantante alegró la mañana de decenas de niños al alimentarlos con un colorido desayuno de cereal con leche. Aunque ha revelado que esta labor es su prioridad por el momento, eso no significa que se retira de la música, por lo que espera regresar a los escenarios el próximo año cuando se reanuden las actividades luego del confinamiento por la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Nacho permanecerá en Venezuela. “Decidí regresarme a mi país para hacer lo mínimo que yo pueda hacer por mi gente. Es nuestros problemas, en nuestro cúmulo de crisis donde tengo puesta mi atención”, expresó el cantante la semana pasada.

