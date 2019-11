Nacho habló sobre sus hijos y el divorcio: “En mi casa no ha habido lágrimas ni drama” Tras anunciar la ruptura con su esposa Inger Mendoza, Nacho explicó cómo están viviendo sus hijos el divorcio. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras anunciar la ruptura con su esposa Inger Mendoza, Nacho explicó cómo están viviendo sus hijos el divorcio y lo que él piensa es importante para ellos en este proceso, en medio del lanzamiento de su primer disco en solitario, Uno. ¿Por qué titulaste el disco “Uno”?

“Porque con este disco saqué todas las emociones que podía sacar. Malas y buenas que me hacen uno solo. Otra de las razones es que quiero hacer la trilogía, me gusta mucho el asunto de conectar proyectos y creo que quiero hacer uno, dos, tres”, dijo en plática con MezcalTV. Referente al proceso de divorcio que estás viviendo, ¿cómo lo llevan los niños?

“En este proceso de no ser más una pareja sentimental, nos hemos mantenido como una pareja de padres unidos como amigos. Yo creo que a mis hijos no les pega tanto, porque yo paso la misma cantidad de tiempo que paso con ellos estando con su mamá o no estando con su mamá, porque yo viajo mucho, entonces ellos están acostumbrados al papá que llega y pasa tres días con ellos, hace actividades con ellos y luego vuelve a seguir su rutina. Yo no tengo un trabajo de siete a siete”. Image zoom mezcalent ¿Qué crees que es lo más importante para ellos en este proceso?

"Yo creo que uno tiene que trabajar en preocuparse [en lo] que comunica. A veces uno habla uno montón de cosas delante de los niños y piensa que los niños son brutos, que no entienden, y no están oyendo lo que están diciendo; entonces preocuparse porque cada cosa que comunicas ellos son una esponja que absorben cualquier cosa".

"Siento que nosotros estamos trabajándolo bastante bien, en mi casa no ha habido lágrimas, no ha habido drama ni melancolía. Todo ha marchado como siempre ha marchado. La mamá y yo seguimos yendo a los juegos de beisbol, al taekwondo, a los asuntos de clase, tenemos una muy buena comunicación y creo que nada tiene que ver lo que nosotros seamos como pareja, a lo que nosotros decidamos ser como padres".

