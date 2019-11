Nacho habla de su supuesta nueva novia y contesta a la periodista que dio a conocer la noticia El cantante venezolano se ha pronunciado sobre los rumores de romance asegurando que todo es mentira. La periodista le ha contestado con nueva información. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que La Opinión y El Diario NY se hicieran eco de la noticia del supuesto romance de Nacho con la modelo y periodista venezolana Melany Fernández, el cantante ha reaccionado de forma rotunda. Lo ha hecho con un mensaje en redes negando absolutamente todo lo que la comunicadora Mandy Fridmann había contado en ambas publicaciones. "Ojalá tengas el mismo profesionalismo para pedir disculpas. La muchacha que nombras ni la he visto, ni la conozco", comienza su escrito. Añade que no está en Miami, sino Colombia, y que por lo tanto no ha podido ir con ella a comer a ningún lado tal y como ella describe en su artículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacho continúa e insiste que ni siquiera conoce el programa de televisión que cita y donde supuestamente se hizo famosa la que dicen es su pareja, Enamorándonos, del canal UniMás. La informadora no dudó en contestar a sus fuertes palabras. "Ni te juzgué, ni te juzgo, sólo cuento historias corroboradas", escribió Fridmann en respuesta al artista. Y para reforzar su información, la periodista ha dado más datos de lo que reportó con declaraciones más específicas de su fuente. Image zoom Mezcalent "Fue en los primeros días de noviembre, antes de todos los viajes que nombra", comienza el informador. "Estaban en una mesa medio escondidos, traían un lío, ella se fue al baño y él la esperó fuera y la besaba", prosigue. Por el momento Melany, la tercera en discordia no ha hablado sobre dicho romance. Sus historias de Instagram son de una noche de sábado divertida y feliz, ajena a todo lo que se está diciendo. Advertisement

Nacho habla de su supuesta nueva novia y contesta a la periodista que dio a conocer la noticia

