Son tiempos de sentimientos encontrados para Nacho. El sabor amargo de su separación de su mujer Inger Mendoza contrasta con la felicidad que le causa el lanzamiento de su primer disco en solitario, Uno (Universal Music Latin). "Estoy agradecido y siento que todo el esfuerzo ha valido la pena", dijo el venezolano. "Cualquiera se va a identificar con el álbum. Mi disco está lleno de contrastes y sentimientos". RELACIONADOS: Ex de Nacho habla de su relación con el cantante y aclara rumores Si bien la separación aseguran las partes que ha sido en buenos términos, las especulaciones acerca de los motivos de la ruptura y del estado de su relación no han dejado en paz a la pareja. Inger aclaró en un mensaje en Instagram que las fotos de su nueva casa que mostró en redes no significan que haya abandonado el hogar familiar que compartía hasta ahora con su esposo. Aseguró que antes de la separación "todos los cinco" miembros de la familia ya se habían mudado a la nueva casa y que fue ahora que compartió las imágenes del nuevo hogar para agradecerle el trabajo a la diseñadora. Por eso, desmintió que la hubieran "sacado" de la "casa grande" y este fuera su nueva residencia tras la separación. RELACIONADOS: Nacho habla de su relación con la modelo Eli Tulián En cuanto a todo este tema de las casas, Nacho quiso destacar que solo tiene cosas buenas que decir de la madre de sus hijos. "Es una mujer maravillosa, increíble. Siempre cuenta con mi apoyo", resaltó el cantante, a quien se le ha involucrado sentimentalmente con la modelo Eli Tulián. "Hay muchas especulaciones, pero estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que ella y mis hijos estén bien por encima de todo. Para mí es más importante la estabilidad emocional de ella y mis hijos". Image zoom IG/Inger Devera "Estoy completamente seguro de que ella no necesita nada ni nadie porque ella es una persona inteligente, creativa, proactiva. Estoy muy tranquilo, si ella necesita mi apoyo para lo que lo necesite, siempre lo va a encontrar y ella podría decirte lo mismo", agregó.

