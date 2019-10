Nacho habla de su relación con la modelo Eli Tulian, la protagonista del rumoreado romance Según el exintegrante de Chino y Nacho, lo estaban vinculando con varias modelos, pero hubo una en particular; la más popular. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De acuerdo con las declaraciones del cantante Nacho, no hubo terceros en discordia ante la separación de su esposaInger Mendoza. El lunes, Nacho decidió dar la noticia de su propia boca para evitar especulaciones sobre el final de su matrimonio, sin embargo, los rumores de un supuesto romance con la modelo Eli Tulian, quien participa junto a él en una serie de videos para su nuevo álbum, continuaron aumentando. Pero es ahora el intérprete de "Bailamé" quien decidió hablar del tema. "Yo al final salgo a decir eso porque la gente sentía que había, como pareja, un distanciamiento entre la madre de mis hijos y yo, entonces todo el mundo empezó a especular que yo estaba con esta mujer y con la otra", expresó el venezolano en el programa radial El vacilón de la mañana (Mega). Según el exintegrante de Chino y Nacho, lo estaban vinculando con varias modelos, pero hubo una en particular; la más popular. Fue la modelo Eli Tulian el tema de conversación entre los locutores y Nacho y así aclaró cómo es su relación con ella: "Eli fue una modelo que hizo una serie de vídeos con a nosotros, construimos una historia de mi álbum. Es una chica que fue Miss Mundo España, es actriz y es modelo y nosotros emprendimos este proyecto. Obviamente la gente me ve con ella actuando en los vídeos y saca la conclusión de que todos lo que sucedió ahí es real", dijo nacho sobre los videos en los que ilustran una linda historia de amor entre ambos. Entre tanto, el padre de cuatro hijos dijo que su separación de Ingrid Mendoza no cambiará su relación como familia y con sus hijos. "No es lo mismo dejar de ser pareja que separarse". Image zoom (Photo by Sergi Alexander/Getty Images for Billboard) Advertisement

