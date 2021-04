¡Así celebraron Nacho y su exmujer el cumpleaños de su hijo mayor Miguelito! El artista e Inger Devera siguen unidos por el amor a sus hijos y así de felices vivieron el festejo número 10 de su primogénito. ¡Muchísimas felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana Nacho e Inger Devera unieron sus corazones para celebrar uno de los días más felices de su vida, el nacimiento de su ya no tan pequeño Miguel. El hombrecito de la casa cumplió 10 años y sus padres lo festejaron por todo lo alto con tarta, regalos, amigos y muchas sorpresas más. Bajo el hashtag de 'los 10 de Migue', la bailarina venezolana mostró cómo pasaron este día en compañía de sus seres más queridos. La carita de su primogénito no pudo transmitir más felicidad y alegría de celebrar con sus hermanos pequeños y sus papis esta jornada tan llena de amor. Por un lado, Inger mostró cómo vivieron este momento tan especial en casa y con los suyos y agradeció a todos las muestras de cariño recibidas. "Gracias por todos los mensajes hermosos y las bendiciones que le han enviado a mi flaquito, recibimos toda esa buena energía con mucha gratitud", escribió. Quien tampoco se perdió la celebración y sorprendió a su hijo con un precioso día fue Nacho. El orgulloso papá se reunió con su hijo y publicó los cómplices momentos que vivieron juntos celebrando a lo grande. "Felices 10", le escribió el artista junto a una imagen con sus 4 hijos. Además de soplar las velas frente a la tarta, Nacho les llevó a una tienda deportiva a comprarles a todos unas llamativas deportivas que arrancaron las sonrisas de sus chicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Día de compra de zapatos... El cumpleaños de Miguelito", anotó junto a la divertida foto en la que él también aparece feliz encantado. Aunque la expareja celebró por separado el cumpleaños, ambos se dejaron el corazón para hacer de este día uno inolvidable para Miguel. Su prioridad son sus hijos y así será siempre. ¡Por muchos más!

