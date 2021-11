Nacho admite que estuvo a punto de renunciar a la música "Estuve muy cerca de decirle adiós a la música". Nacho habla en exclusiva de su tema "La mitad" junto a Carlos Vives y Mike Bahia y su regreso a los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir nacho cancion la mitad carlos vives mike bahia Credit: Frankie Jazz Nacho unió sus voces a las de Carlos Vives y Mike Bahía para crear "La mitad", su nuevo sencillo que hace un llamado a la humanidad para que la gente se encuentre a la mitad del camino. "Está basada en muchas experiencias", dijo el intérprete venezolano en entrevista con People VIP. "Por las vivencias que tengo he pasado por muchas situaciones donde me ha ganado el ego y el orgullo, y también he tenido situaciones en las que no he dejado que el orgullo me gane y he visto buenos resultados". "La mitad" expresa el punto sublime donde se descubre la razón, el amor y la empatía. Es un tema inspirador que animará al oyente a querer arreglar las diferencias que pueda tener con alguien. "Esto va desde una madre hacia un hijo, de un gobernante a un inmigrante, abarca muchísimo entender el punto de vista de otra persona. Se trata de no pasar por alto las opiniones de los temas y tratar de llegar a un punto medio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN nacho cancion la mitad carlos vives mike bahia Credit: Frankie Jazz El video lleva casi dos millones de vistas en YouTube ¿Cómo fue colaborar con Carlos Vives y Mike Bahia? "Carlos es el anhelo de colaboración, entre otros grandes, de muchos jóvenes artistas latinos. Tiene una carrera súper extensa y exitosa, es una persona que es un gran actor cantante [y] productor. Siento que para cualquiera de nosotros es un sueño hacerlo, y si lo haces es un sueño realizado". "Con Mike tengo una amistad más cercana y siempre quisimos componer juntos. Cuando salió esta canción, la grabamos con nuestra voces, se la enseñamos a Carlos y él dijo 'quiero estar ahí' y todo se dio orgánicamente". Nacho estuvo a punto de renunciar a la música ["El regreso a los escenarios] es una necesidad, para mi fue un sacudón. Como Dios diciéndome 'mira lo que tienes, aprecia lo que tienes, aprecia lo que has logrado, lo que has construido, no renuncies a eso'". "Con la pandemia yo estuve muy cerca de decirle adiós a la música. Me afectaron muchas cosas, temas mediáticos, muy cerca de sentirme deprimido por estar encerrado, porque no tengo registro de haber estado por más de 15 días en los últimos 20 años en un mismo sitio. Fue fuerte recibir esa orden de 'no puedes salir de tu casa, mantente encerrado'". "Me dije 'no tiene sentido hacer música encerrado en esta casa', a pesar de que sí lo tenía pero yo no lo veía". Haz click para ver el video completo de la entrevista a Nacho: Sobre su regreso a los escenarios "Estar en un escenario [y] respirar el cariño de la gente, que canten las canciones, con la gente brincando [y] gozando me sentí muy emocionado, conmovido, con mucha energía. Tenia mucho tiempo que no hacía un show tras el otro". "Me di cuenta que tengo energía, que estoy preparado para seguir haciéndolo. [Estoy] con ganas de seguir haciendo música para que la gente se conecte y poder seguir viviendo de mi pasión y montándome en más escenarios alrededor del mundo". ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

