Nacho y su esposa se separan: así fue su historia de amor By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Inger Devera El cantante venezolano e Inger Mendoza se casaron en 2014 y tienen tres hijos. Pero su amor parece haber llegado a su fin, a juzgar por el anuncio de su separación. Compartimos aquí lo que han sido los mejores momentos de la pareja. Empezar galería Nacho e Inger Mendoza Image zoom IG/Inger Devera La pareja anunció su separación después de cinco años de matrimonio. Advertisement Advertisement Parecía un amor eterno Image zoom IG/Inger Devera La pareja se comprometió en 2013 y se casó un año después. Cómo se conocieron Image zoom IG/Inger Devera Inger Devera, que es bailarina, trabajó con el cantante venezolano. Advertisement Sus hijos Image zoom IG/Inger Devera La pareja tiene tres hijos. Se llevan bien Image zoom IG/Inger Devera Nacho tiene otro hijo de una relación anterior y todos parecen llevarse muy bien. Muy cariñosos Image zoom Ig/Inger Devera Dados ha mostra en redes su amor y afecto, nadie esperaba la separación. Advertisement Advertisement Advertisement Sus citas Image zoom IG/Inger Devera Incluso se tomaron un tiempo lejos de los niños para disfrutar como pareja. Un lindo mensaje Image zoom IG/Inger Devera "¡Feliz día, amor mío!...Qué afortunados tus hijos por tenerte como padre y qué afortunada yo por tenerte como compañero. ¡Te amamos infinito! #FelizDíadelPadre", dijo la bailarina junto a esta foto de su familia. Sus últimas vacaciones familiares Image zoom IG/Inger Devera "Juntos en el paraíso 💙☀️ #LosMendoza #Familia #Bahamas #latepost", compartió. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre familia Image zoom IG/Inger Devera La pareja ha declarado en sus redes sociales que pase lo que pase, siempre serán una familia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Nacho y su esposa se separan: así fue su historia de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.