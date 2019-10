Nacho e Inger Mendoza reaparecen juntos tras anunciar su inesperada separación El cantante y la madre de sus hijos se han dejado ver juntos y de lo más unidos apoyando a uno de sus hijos en un juego de béisbol. Así hacen frente a los rumores que revolotean sobre su separación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Forman una de las familias más bonitas del panorama del entretenimiento pues aunque Nacho e Inger Mendoza hayan puesto punto y final a su relación, siguen siendo un gran equipo. La expareja y sus tres hijos, Diego, Miguel y Santiago continúan más unidos que nunca y así nos lo han dejado saber en sus redes sociales. Como orgullosos papás, los dos compartieron momentos entrañables con sus tres retoños durante el juego de béisbol del mayor al que no faltaron. Le apoyaron, le aplaudieron y animaron sin descanso y así los pudimos escuchar disfrutando en unos emotivos videos en sus respectivos perfiles de Instagram. Además, Nacho mostró una divertida charla con el pequeñín de la casa que andaba vestido de Spiderman. De fondo se puede escuchar la voz de Inger, quien se ríe en complicidad con su hasta ahora esposo por la gracia y desparpajo que desprende su pequeño ante la cámara. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esooo, corre, corre, daleee", le grita Nacho a su hijo en este video que compartió Inger en sus historias de Instagram y donde también se le escucha a ella dándole todos los ánimos del mundo a su hijo. "¡Eso es papi!", dice emocionada la mamá. Un precioso momento donde la familia se muestra unida y en comunión por encima de todo. Image zoom Con estas grabaciones, la expareja quiere dejar claro que la separación será tan sólo en lo sentimental, pues se mantendrán siempre juntos y al pie del cañón en todo lo referente a sus pequeños, a quienes quieren ver crecer felices y con la referencia familiar de unos padres que les adoran. Image zoom Instagram/Nacho Las razones de su separación y los rumores al respecto quedan para ellos y su intimidad. Advertisement

