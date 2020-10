Nacho e Inger Devera ya están oficialmente divorciados y se da a conocer bajo qué términos Los papeles de la corte han salido a la luz exponiendo, entre otras cosas, cuál es la manutención que el cantante tendrá que pasar a sus tres hijos con su ex hasta que cumplan los 18 años. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de muchos meses de polémicas en las redes y críticas a Nacho por su nuevo romance y paternidad, por fin puede decir que es un hombre divorciado. El cantante y su esposa Inger Devera ya son libres para volver a casarse y hacer con su vida sentimental lo que deseen. Aunque llevan casi un año separados, la corte finalmente sentenció el divorcio y así se ha dado a conocer. El programa Suelta la sopa hacía público el documento oficial que recoge los datos de este divorcio y, más concretamente, la manutención que el artista tendrá que pasarle a la mamá por sus tres hijos. Según recogió Juan Manuel Cortés, colaborador del espacio de Telemundo, el venezolano tiene la obligación de ingresarle $2.868.29 cada mes. Una cantidad que para algunos resulta especialmente pequeña teniendo en cuenta la exitosa carrera del artista. Sin embargo, con la llegada del coronavirus, tanto él como muchos otros artistas se han visto afectados por el parón de conciertos, estrenos y demás que han tenido un fuerte impacto también en sus cuentas bancarias. Ninguno de los afectados se ha pronunciado al respecto y prefieren llevar la fiesta en paz. Inger no ha hablado mal de su expareja, por el contrario, vive centrada en su nueva empresa y, sobre todo, en sus hijos. Por ellos y por el respeto a su padre es que prefiere mantenerse al margen de cualquier tipo de escándalo. En el caso de Nacho jamás ha vuelto a compartir imágenes junto a sus retoños a diferencia de como hacía antes. Desde que su separación y su nuevo romance con su actual pareja Melany Mille saliera a la luz recibiendo todo tipo de ataques, tomó la decisión de no volver a publicar nada de su vida privada. Y así ha sido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha dado pistas de cómo es su vida en la isla de Margarita, en Venezuela, donde vive con su novia y la hija de ambos, Mya, ha evitado dar detalles personales. El hecho de haber formado una nueva familia a los pocos meses de su separación le convirtió en el malo de la película, lo que le hizo retirarse un tiempo de las redes. Ahora las utiliza para temas laborales y poco más. Con los papeles de divorcio en mano, ya no tienen que rendir cuentas a nadie, solo dejar atrás el pasado y dar paso a un nuevo comienzo.

Close Share options

Close View image Nacho e Inger Devera ya están oficialmente divorciados y se da a conocer bajo qué términos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.