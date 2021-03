Close

Nacho parece brutalmente golpeado en una foto: ¿qué le pasó? El cantante venezolano encendió las alarmas de sus seguidores tras verse con la cara ensangrentada y llena de moretones. ¡Tienes que ver la reacción de su novia Mille Melany! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, está en boca de todos tras compartir una fotografía en sus redes sociales en la que se ve golpeado, sangrando y con moretones en su cara. "Te vas a sorprender más cuando le veas la cara a la otra persona involucrada en esto. Debía suceder y sucedió. Yo soy un ganador", escribió el cantante junto a la imagen. Algunos de los seguidores de las redes sociales aseguran que no se trató de ninguna pelea, sino más bien un supuesto truco publicitario para llamar la atención y promocionar un nuevo tema musical. Sin lugar a duda, Nacho la Criatura sabe cómo crear polémica. Hasta su pareja, Mille Melany, comentó el mensahe. "Ojalá la señora Mecha no vea esto", junto a un emoji con la mano en la cabeza, dejando claro que la mamá del cantante podría preocuparse. El venezolano se encargó de responder algunas dudas, comentarios y duras críticas de sus seguidores, sin aclarar si es un truco publicitario. "Es puro show"; "qué ridiculez publicar esto"; "cuando publicas cosas como estas y no explicas la realidad siempre vas a tener comentarios negativos"; "le preñó la mujer a alguien"; "eres un duro para dar de qué hablar"; "chao, te dejaré de seguir" fueron algunos de los comentarios dejados en la foto. Image zoom Credit: Instagram / Nacho Mendoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes de la polémica foto, el intérprete de "La buena" compartió otra fotografía junto a su novia, practicando boxeo y dejando un mensaje en contra de la violencia física y sicológica. "Quiero aprovechar esta foto para recordarles que nunca debemos permitirnos ser el saco de boxeo de otra persona. Los golpes no son solo físicos; las mentiras, las malas palabras, la traición, la manipulación, la mala intención son, sin duda, agresiones que dejan moretones y heridas que marcan nuestras vidas para siempre", escribió. En su más reciente mensaje, Nacho compartió otra foto con un misterioso mensaje: "Ponle mente". Por el momento no está confirmado si la imagen de su cara golpeada es una foto actual y los seguidores del artista siguen buscando respuestas, aunque todo parece indicar que todo es parte de un nuevo proyecto musical.

