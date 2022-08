Nacho Casano ya convivió con la hija de Daniella Navarro: "Él está teniendo una paciencia hermosa" La actriz venezolana, sin embargo, no le ha contado aún a la niña que Nacho es su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Nacho Casano; Daniella Navarro | Credit: Patricia Grateron/ Había una vez una foto Sin prisa, pero sin pausa. Así están manejando Daniella Navarro y Nacho Casano su historia de amor tras su salida del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. "Los dos sabíamos que había un pasado ahí [refiriéndose a todas las cosas feas que dijeron el uno sobre el otro] y los dos decidimos ir adelante pese al pasado y empezar a trabajar en un futuro que es lo que estamos haciendo ahorita, lo que hacemos todos los días al hablar, lo que buscamos al estar juntos", dijo Casano en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Daniella, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes, reveló este jueves a través de sus historias de Instagram que su hija Uguiella, de 5 años, ya ha convivido con Nacho, pero aún no le ha contado que es su pareja. "Ella aún no sabe", reconoció la actriz venezolana, quien lo presentó ante su primogénita como "un amigo de mami que hicieron una novela juntos". Nacho Casano Nacho Casano posa con la hija de Daniella y su madre | Credit: Instagram Daniella Navarro "A ella le cae superbien. Le dijo: 'Eres más guapo en persona'. Él está teniendo una paciencia hermosa. Él me ayuda con las tareas en inglés. Todo a su tiempo. Uguiella es supercelosa conmigo y su padre, así que pasito a pasito", detalló la intérprete de 39 años. Con su madre, quien sí fue testigo de todas las cosas feas que dijo Nacho sobre ella dentro de la casa más famosa de la televisión hispana; en cambio, el proceso ha sido muy diferente. "Como toda madre que le dolió lo vivido, pero me dijo: 'Si te hace feliz bienvenido'. Y cuando le vio la bondad que descubrí en sus ojos dijo: 'Te entiendo'", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacho, quien se encuentra en México, viajará este domingo a Miami para reunirse con Daniella y ultimar los detalles de la obra de teatro con la que se estarán presentando el 4 de septiembre junto a otros 5 exconcursantes de La casa de los famosos 2 en Flamingo Theater Bar. Un proyecto que los tiene muy emocionados y que esperan que sea el primero de muchos juntos.

