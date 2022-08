Nacho Casano responde a Alicia Machado tras calificarlo de misógino: "No la conozco" El actor argentino Nacho Casano responde con contundencia a Alicia Machado después de que lo llamara misógino tras su participación en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano y Alicia Machado Credit: Victor Chavez/Getty Images; Amy Sussman/Getty Images for People en Español Muchos fueron los buenos momentos que pasaron los concursantes de La casa de los famosos durante los 91 días que duró el show, pero también hubo ratos demasiado tensos. Uno de estos fue el momento en que Ivonne Montero, la ganadora de la competencia, llamó a Nacho Casano "misógino", un calificativo que también ha usado Alicia Machado para describirlo. Pero, ¿qué piensa Nacho de que Machado lo llamara misógino, un calificativo usado para describir a personas que sienten aversión por las mujeres? "Pues no la conozco a Alicia y Alicia no me conoce a mí, así que cualquier cosa que diga será pura habladuría para que le den un ratito aquí en el show", dijo el actor argentino a las cámaras de Hoy día(Telemundo) "Yo también entiendo que mucha gente, con todo respeto, muy ignorante, que ni siquiera entiende el significado de las palabras que pone en su boca, porque a veces es gratuito", afirmó. "Usar una palabra como misógino sin saber lo que significa creo que es terrible para mucha gente que sí se merece ese calificativo", añadió Casano. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano Asimismo, la reportera le recordó el momento en que durante el show discutió con Montero y esta lo llamó "misógino y poco hombre". "Para empezar a mí no me define lo que digan de mí sino lo que yo hago, y estoy muy orgulloso de todo lo que hice en este show", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de una fuerte competencia, tanto Casano como Salvador Zerboni quedaron por detrás de Montero, quien resultó la ganadora de La casa de los famosos, como lo fue Alicia Machado el pasado año.

