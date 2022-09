¡Qué romántico! El regalo especial que le hizo Nacho Casano a Daniella Navarro Más enamorados que nunca tras su salida de La casa de los famosos (Telemundo), la actriz venezolana y el actor argentino acaban de cumplir su primer mes juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos creían que la historia de amor que iniciaron Daniella Navarro y Nacho Casano en La casa de los famosos (Telemundo) terminaría en cuanto acabara el exitoso reality show. Nada más lejos de la realidad. A punto de cumplirse un mes de su salida de la casa más famosa de la televisión hispana, la actriz venezolana y el actor argentino siguen juntos y muy enamorados. La prueba está en la reciente transmisión en vivo que ambos llevaron a cabo a través de Instagram desde Miami, donde los tortolitos están dando rienda suelta a su amor. "[Lo que más me gusta de Dani es] la dulzura y la ternura que tiene en el trato diario, esos pequeños detalles. Tiene una forma de querer bien bonita, bien franca y bien fácil. Muy directa y muy de detalles, eso para mí es abrumadoramente bello", expresó Casano. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto "A mí [me gusta] todo, este hombre me encanta", confesó entre risas Daniella. "Lo que más me fascina, a parte de que es un hombre bellísimo y guapísimo, es esa personalidad propia". A pesar de tener un pasado en contra, la pareja de actores ha congeniado a las mil maravillas fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión de habla hispana. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto "Más allá de que nos estamos llevando bien, entendemos el momento que está pasando el otro como muy pocas personas en el mundo la verdad", aseveró el intérprete de 42 años. "Tenemos diferencias como cualquier relación", admitió Daniella. "Lo que yo he aprendido de Nacho es que no importa los problemas que tengamos, las diferencias, sino las ganas de solucionarlo. Ya no salgo corriendo, si me siento incómoda con algo se lo digo, igual él, lo enfrentamos, lo entendemos y lo solucionamos juntos que eso es lo importante". Daniella Navarro Daniella y Nacho, muy enamorados | Credit: Instagram Daniella Navarro Un regalo muy especial La quinta finalista de La casa de los famosos no dudó en presumir el hermoso regalo que le trajo Casano de México: un colgante de cuarzo rosa que tiene un significado muy especial. Daniella Daniella muestra el regalo que le dio Nacho | Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tiene que ver con el amor, con paz, con la idea de un amor prolongado y además que canaliza buenas energías y creo que es un momento maravilloso para sacar un poco… Tiene un efecto antipopó, la gene tira popó y se te va el popó. Además canaliza el deseo de un amor duradero", explicó el actor, quien cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram. ¡Qué viva el amor!

