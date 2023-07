El reflexivo mensaje de Nacho Casano 1 día después de la entrevista de Daniella Navarro El actor argentino quiso compartir este mensaje con sus seguidores. ¡Léelo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano La distancia, la manipulación de su madre y su coquetería en redes sociales fueron algunos de los factores que llevaron a Daniella Navarro a tomar la decisión de terminar su relación con Nacho Casano. Así lo reveló la actriz venezolana en una reciente entrevista con Carlos Adyan para el programa En casa con Telemundo. "Él fracturó en mí muchas cosas, fracturó con algunas mentiras, él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también y entonces ya para mí eso sí es una falta de respeto y, como yo me estaba portando tan bien Carlos, mira que es difícil, me lastimó". Casano, quien a diferencia de Daniella ha optado por no hablar públicamente sobre el tema –"yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta", comentaba en un reciente Instagram Live–, compartió este jueves un extenso y reflexivo mensaje desde su perfil de Instagram coincidiendo con el día de su cumpleaños. "La vida te presenta infinidad de situaciones, algunas bellas y otras horribles. Así como las personas, que a veces serán increíbles contigo, y otras te demandarán y acusarán por lo que ellos, desde sus vivencias y experiencias hubiesen esperado de ti. No puedes agradarles a todos, así como tampoco siempre tendrás días buenos. Lo que sí podemos hacer, es enfocarnos en todo eso bueno, todo eso lindo, todo ese bien que supera con tantas creces al mal. A fin de cuentas uno no puede dar lo que no tiene, y quien solo esparce odio, rabia, resignación y frustración es porque así es su vida", escribió el que fuera participante de la segunda temporada de La casa de los famosos. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a todos ustedes por empujarme día a día, al lado más brillante de la calle, ese lado donde me llega su amor, ese lado donde espero encontrarlos", finalizó su mensaje. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano Aunque el actor no hizo mención en ningún momento a su ruptura con Daniella, muchos interpretaron sus palabras como una reacción a la entrevista de Daniella. ¿Será?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El reflexivo mensaje de Nacho Casano 1 día después de la entrevista de Daniella Navarro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.