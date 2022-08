A corazón abierto, Nacho Casano reflexiona sobre su historia de amor con Daniella Navarro a una semana de su salida de La casa de los famosos El actor argentino dedicó este lunes una 'carta' abierta a la actriz venezolana a través de las redes sociales en la que deja clara la decisión que ha tomado al respecto de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Nacho Casano; Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram (x2) Julia y Rafa, Niurka y Juan Vidal… La segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo), que llegó a su fin la semana pasada con el triunfo de Ivonne Montero, vio nacer varias historias de amor entre sus paredes. La más polémica fue, sin duda, la conformada por Daniella Navarro y Nacho Casano, un romance que surgió de manera sorpresiva durante la etapa culminante del exitoso reality show y que dejó sin palabras a muchos televidentes ya que ambos eran en un inicio enemigos declarados. Contrario a lo que muchos esperaban que sucediera, la actriz venezolana y el actor argentino han decidido apostar fuerte por su relación tras su salida de La casa de los famosos. Así lo prueba la 'carta' abierta que publicó este lunes Casano a través de su cuenta de Instagram en la que habla abiertamente de su historia de amor con su excompañera de reality. Daniel Ferrer Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniel Ferrer "Yo sé que es complicado de creer, a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo. Vamos paso a paso, día a día. Son tiempos difíciles en los que todo el mundo tiene una opinión, un prejuicio, una idea que le compraron a alguien y nos golpean con eso como si fuera una verdad absoluta, sin siquiera pensar si esa idea venía con malicia, como parte de un juego en el que ensuciar el nombre del otro era la estrategia desde el día uno. De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos. Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor, es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré", escribió el intérprete de 42 años ante sus casi 400 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Daniella, como era de esperar, no se hizo de rogar. "Me enamoré de ti sabiendo lo que eres, sabiendo que nuestro amor no sería fácil, que tendríamos millones de obstáculos, aún con eso mi corazón lo hizo y lo volvería a hacer una y otra vez si es necesario. No nos soltemos nunca. Míoooooooooo. Gracias amor mío por no correr conociendo mis demonios, gracias amor mío por no querer cambiarme, pero gracias por ayudarme a controlarlos, tú me haces bien", no tardó en responderle la actriz. ¡Qué viva el amor!

