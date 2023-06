Nacho Casano, presente en la graduación de kínder de la hija de Daniella Navarro "Mi hija te adora y tú a ella y para mí eso es importante", le agradeció públicamente la actriz venezolana. El gran ausente fue el padre de la niña, a quien también Daniella dedicó unas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro, su hija y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro (x2) El pasado viernes 2 de junio fue un día muy especial para la actriz venezolana Daniella Navarro. Su hija Uguiella celebró junto a sus compañeros de escuela su graduación de kínder con la que cierra un importante ciclo escolar. "Trato de escribir sin llorar, pero es de felicidad, de gratitud con Dios y la vida, con mi madre, con mis amigas, sin ninguna de ellas hubiese sido posible que este camino no fuese tan cuesta arriba", compartió la exhabitante de La casa de los famosos 2 desde su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores. "Amo ser la mamá de Uguiella. Ella es mi sol". Uguiella Uguiella, hija de Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro Daniella no acudió sola a la graduación. Además de su madre, quien es un pilar muy importante para ella, también estuvo presente su novio, el actor argentino Nacho Casano, cuya historia de amor inició hace un año entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Casano no dudó en viajar desde México hasta Miami para acompañar a la niña en este día tan especial para ella. Nacho Casano en la graduación de la hija de Daniella Navarro Nacho Casano en la graduación de la hija de Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro "Gracias Nacho por tu paciencia al entender que mi prioridad siempre será mi hija, por ir con ella y tenerle esa paciencia que nos tienes a ambas (ríe). Mi hija te adora y tú a ella y para mí eso es importante sin importar las circunstancias que nos vengan o el futuro que nos toque juntos o no, eres parte de esta familia", fueron las palabras que le dedicó Daniella. El gran ausente en la graduación fue el padre de la pequeña, a quien la actriz también quiso agradecer públicamente "aunque se esté perdiendo estas etapas maravillosas" porque "sin ese señor el amor de mi vida no existiera". Ugueth Ugueth, padre de la hija de Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que hace unas semanas Daniella confesó en una entrevista con Carlos Adyan para el programa En casa con Telemundo que el exbeisbolista no tenía contacto con su hija. Al respecto ahora comentó: "Así él lo decide porque siempre aquí serás bienvenido con amor por tu princesa sin condiciones sin precio como durante 6 años ha sido". "Mi hija la razón más grande para yo no rendirme jamás, he trabajado duro para que mi bebé esté rodeada de amor y paz y así continuará siempre que Dios me lo permita. Mi orgullo y ego jamás será más grande que el amor por ella y una niña feliz es una adulta sana", agregó la actriz.

