Nacho Casano se pronuncia sobre supuestas declaraciones de Laura Bozzo y Salvador Zerboni en su contra Tras su salida de La casa de los famosos, Nacho Casano enfrenta todos los comentarios que realizaron otros miembros del elenco del reality como Laura Bozzo y Salvador Zerboni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los dimes y diretes tras el término de La casa de los famosos parecen no tener fin. Las controversias han continuado con diversos miembros del elenco a una semana de finalizado este reality. Ahora, tocó el turno a Nacho Casano de defenderse de diversos señalamientos que realizaron en su contra Laura Bozzo y Salvador Zerboni, quienes mencionaron que tuvo sexo a cambio de lograr "Lo tomo como lo que es. Es muy fácil, pero hay que probarlo", advirtió Casano a los medios de comunicación. "Lamentablemente, soy honesto, he visto muy poco del material que se hizo en la casa para que decir quién lo dijo primero, quién lo repitió, de dónde nació. Acá simplemente puedo suponer, porque no lo sé, pero quizá la persona que lo dijo es la que trabajó conmigo en un proyecto y que tuvo un problema con ese productor con quien trabajamos juntos, y quiso ensuciar también a ese productor. Cosa que me parece todavía más mezquina; no solo cobarde de no venir a decírmelo, de esparcir el rumor, sino de ensuciar a otra gente". Respecto a los rumores de que su familia quería demandar a dichos famosos por sus supuestas difamaciones, el actor aseguró que de momento "mi madre es mi único familiar que está aquí conmigo" y "no hemos hablado del tema" ni considerado ningún tipo de acción legal en contra de sus posibles detractores. Nacho Casano, Laura Bozzo y Salvador Zerboni Nacho Casano, Laura Bozzo y Salvador Zerboni | Credit: Telemundo; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo una semana que salí de la casa, estoy asimilando montones de cosas. Hay mucho que tengo ver y revisar . Todavía vamos paso a paso. Surgieron palabras muy fuertes, palabras criminales; palabras que implican que cometí un crimen", advirtió. "En este momento, estoy apenas saliendo de la casa. Necesitaría primero saber un poquito más qué pasó y qué ramificaciones [tiene]. Pero de todas esas personas que no me lo han dicho a la cara, es la definición misma de la segregación, del bullying, del hecho de hablar y confabular por detrás y dar otra cara mucho más allá del juego". Ahora, Nacho Casano continúa asimilando lo ocurrido en el reality y quiere retomar sus proyectos profesionales.

