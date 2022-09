Nacho Casano estalla contra sus excompañeros de La casa de los famosos Los ataques de sus colegas tras salir del reality La casa de los famosos contra Nacho Casano parecen estar a la orden del día. El actor se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace varias semanas que concluyó La casa de los famosos. Sin embargo, los conflictos que se generaron al interior del reality, han traspasado la pantalla y los integrantes del elenco continúan generando controversias. Ahora, de nueva cuenta, Nacho Casano estalla contra sus excompañeros. "Difícil; adentro tenía claro, más o menos, de dónde venía la cosa. Aquí afuera viene de todos lados", advirtió Casano a los medios de comunicación. "Me encanta que la gente siga siendo tan cobarde afuera [de La casa de los famosos] como lo fue adentro. Cada uno sabrá si ten un beso o un abrazo". El actor enfatizó en que no está dispuesto a continuar siendo parte de la polémica de sus colegas y pretende seguir con su vida. "Aquí estoy, pero cuando estoy adelante nadie dice nada", mencionó. "Después, por atrás, tienen una capacidad de ficcionar. Mucha gente debería dedicarse a escribir ficciones de toda la mentira que ponen y les gusta hacerlo así. Está bien, no tengo la necesidad de decir ningún nombre", continuó. "Si ellos, sienten la necesidad a, que van 35 o treinta y tantos días que terminó La casa, de seguir mencionándome, me alegra ser tan famoso y tan importante en su vida. A la mayoría de ellos no les dedicó ni un pensamiento, no lo merecen. Si quieren seguir hablando, que sigan; no quiero invertir mi tiempo de esa manera". Nacho Casano Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nacho Casano quiere cerrar ese capítulo, pero asegura que no ha sido por su causa. Incluso, aseguró que no tiene ningún problema con el hecho de que Ivonne Montero lo quiera demandar. "No depende de mí, mientras sigan queriendo buscar revuelo. El proyecto ya terminó, ya empezó otro reality", expresó. "De lo que [Ivonne Montero] sintió no tengo jurisdicción, de lo que dije si tengo jurisdicción, del contexto en el que ella decidió tomarlo ya no es un tema mío".

