Nacho Casano ya le entregó el anillo de compromiso a Daniella Navarro: míralo aquí La pareja compartió este domingo la noticia en un encuentro con fans en Houston, Texas, donde la actriz venezolana mostró por primera vez la joya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: PATRICIA GRATERON/ HABÍA UNA VEZ UNA FOTO Daniella Navarro y Nacho Casano, quienes recientemente disfrutaron de unas vacaciones en Europa, tuvieron el pasado fin de semana una convivencia muy especial con sus fans en Houston, Texas. Numerosos seguidores de la pareja se concentraron en un emblemático lugar de la ciudad texana para convivir durante unas horas con los exparticipantes de La casa de los famosos 2. "Muchísimas gracias, no tenemos palabras para agradecerles. Lo más lindo que me ha dejado a mí La casa de los famosos, aparte de mi relación por supuesto, es esta comunidad que me ha apoyado", expresó la actriz venezolana tras el efusivo recibimiento que les dieron nada más llegar al lugar. "Hacer mi trabajo es un privilegio y uno de los beneficios de ese privilegio es llegar a conocer gente como ustedes, conocer sus historias, lo que les pasa y de qué manera nosotros haciendo esto que amamos y que nos gusta nos permite llegar a sus casas, a sus hogares…", comentó por su parte el actor argentino. Daniella Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto Anuncio muy especial La pareja, que cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes, aprovechó una ocasión tan especial como esta para gritar a los cuatro vientos una noticia muy esperada por sus fans. Una noticia que no habían compartido hasta ahora y que generó mucha emoción entre los asistentes. "Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa ni televisión ni nada, las exclusivas por ustedes y sí el hombre me dio el anillo", anunció Daniella mientras presumía a los asistentes la joya. El hombre me dio el anillo — Daniella Navarro Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Su relación va muy en serio Tal y como confirmó la quinta finalista de la segunda edición del reality show de Telemundo, Nacho ya entregó el anillo de compromiso a la actriz. ¿Será que habrá boda pronto? Daniella Daniella Navarro presume su anillo de compromiso | Credit: Instagram "Ya se los quería contar", aseveró Daniella en el evento. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano ¡se besan! | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cómplice de ese mágico y esperado momento fue su hija Uguiella. "Esto no lo sabía nadie, lo acabo de decir aquí para ustedes", señaló la intérprete de 39 años. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nacho Casano ya le entregó el anillo de compromiso a Daniella Navarro: míralo aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.