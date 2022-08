Nacho Casano arremete contra Ivonne Montero y Salvador Zerboni Tras los ataques en su contra, Nacho Casano les responde de manera contundente a dos de los colegas con lo que convivió en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que los ocurrido al interior de La casa de los famosos traspasó las pantallas de televisión y ahora se han desatado o continúan una serie de conflictos tras el término del reality. Nacho Casano, uno de los finalistas, no dudó en pronunciarse en contra de los señalamientos que sobre su persona realizaron otros de los integrantes de la emisión como Ivonne Montero y Salvador Zerboni. "Creo que es de un caballero defenderse", advirtió Casano en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "El punto de Ivonne [Montero] se cae en el momento que admite que haría cualquier cosa por dinero. Que su objetivo ahí era ganar el premio y que nadie se iba a interponer y que iba a hacer cualquier cosa". "Sentí que cuando a una persona la agreden, la mancillan y la difaman, esa personal del género, tamaño, la edad que sea, tiene derecho a réplica. Si tú crees que por ser mujer puede agredirte, difamarte. Aguanté millones de cosas", continuó. "La falta de respeto a Ivonne fue un pago con la misma moneda". Respecto a Salvador Zerboni, quien aseguró que Casano obtuvo un protagónico en una telenovela porque tuvo una relación sexual con el productor Carlos Moreno, este último dejó claro que es algo inapropiado involucrar a otras personas, cuando su acusador en realidad fue el que falló profesionalmente. "Se me hace una falta de respeto infinita, mancillar el nombre de una persona que me dio una oportunidad laboral para la cual trabajé, estudié seis meses lenguaje de señas, pasé por un proceso, no voy a nombrarlo por respeto a él. Ensuciarlo en esta cosa es parte del juego sucios, yo me presté a entrar ahí. Que ensucien a directivos de Televisa [no lo estoy de acuerdo]", enfatizó. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cómo terminó esa novela? ¿En qué estado llegó este sujeto [Salvador Zerboni] a ese llamado", reveló. "Hay 160 personas que lo vieron, lo que hizo, cómo lo hizo, en qué estado y de qué forma. De ahí puedo entender perfectamente por qué quiso matar dos pájaros de un tiro: ensuciarme ahí dentro y ensuciar a esta persona por eso que pasó ahí". Ivonne Montero y Salvador Zerboni Ivonne Montero y Salvador Zerboni | Credit: Mezcalent.com (2) Nacho Casano ahora está realizando su defensa pública y no teme enfrentarse con sus detractores y lo está haciendo tras su salida de La casa de los famosos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nacho Casano arremete contra Ivonne Montero y Salvador Zerboni

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.