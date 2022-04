Nacho y su novia sufren dolorosa pérdida personal: "Hoy está junto a Dios" El cantante venezolano y la madre de su hija, Melany Mille, despidieron en las redes a una de las personas más entrañables en sus vidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Nacho y su pareja Melany Mille despidieron esta semana a una de las personas que más ha significado para ellos y para su familia. Era la modelo y madre de la hija del cantante quien así lo anunciaba a través de su perfil de Instagram. Pero no lo hacía con tristeza, sino con la fe que la caracteriza y con la esperanza de que ya está en un lugar mucho mejor y sin sufrimiento alguno. "Los que creemos en Dios tenemos la certeza que luego de este plano terrenal nuestro espíritu descansará en un lugar especial, hermoso, donde no existe el dolor ni el sufrimiento, con un aroma fresco y donde las sonrisas son eternas", empezó su mensaje. "Estoy convencida que esta hermosa persona hoy está junto a Dios. La nobleza de su corazón, su sencillez, su ejemplo de lucha, su actitud positiva que inspiraba, su característica sonrisa y su abrazo sincero la hicieron profundamente especial", continuó refiriéndose a la señora Belquina, conocida de la familia y muy querida. En las fotografías y videos compartidos por Melany, la mujer aparece sonriente a su lado y abrazada a Nacho. Su profesión era la de tejer y hacer magia a través de su máquina de coser. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ahora, como bien expresó la feliz mamá y pareja del artista, estará tejiendo "los sombreros más bonitos para los ángeles del cielo", escribió. Nacho Nacho y Melany | Credit: IG/Nacho La señora Belquina es una de las muchas personas con quien Nacho y su pareja compartían y comparten momentos especiales en su Isla de Margarita, en Venezuela, lugar donde viven y crían felices a su hija Mya. Los enamorados han decidido quedarse a vivir en su país, ayudar a sus vecinos y seguir fomentando la cultura local, sus viejas costumbres y emprendimientos.

