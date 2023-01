Nacho Cano aconseja a Gerard Piqué hacer canción en respuesta a la de Shakira El tema Music Sessions #53 de Shakira se ha convertido en un himno para muchas mujeres y en motivo de molestia a Piqué; por ello, Nacho Cano le da consejo de respuesta musical al futbolista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tema Music Sessions #53 compuesto por Shakira y realizado en colaboración de Bizarrap tiene más del 235 millones de reproducciones en YouTube y contando. Dicha canción es un mensaje directo contra el padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras su infidelidad con una mujer española llamada Clara Chía. Como los ataques en contra del futbolista han estado a la orden del día, Nacho Cano le aconsejó hacer su propio sencillo para responderle a la cantante colombiana. "Bueno, habrá que ver ahora qué canción hace el otro [Gérard Piqué] ¿no? Tendría que hacer un tema", advirtió Cano al programa español de televisión Espejo público (Antena Tres). "Que haga una canción, que la meta en Spotify, le va a dar más". De hecho, el exintegrante del grupo Mecano considera que el tema de Shakira es producto de lo que está atravesando en este momento; por lo tanto, es su manera de desahogarse. "Bueno, es una niña [Shakira] que me imagino que está [pasándola mal]", comentó. "Escribe de lo que siente". Nacho Cano, Shakira, Gerard Pique Nacho Cano, Shakira, Gerard Pique | Credit: Carlos Alvarez/WireImage; Marc Piasecki/FilmMagic; Pablo Cuadra/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también compositor dejó claro que también ha escrito sobre su vida en algunas de sus canciones aunque dejó claro que "solo hablo de lo bonito" y aseguró que con todas sus exparejas sentimentales mantiene "una relación estupenda". Incluso, asegura que hasta ahora "no hay ninguna que hable mal de mí, que yo sepa", así que se mantiene tranquilo al respecto. Solo el tiempo dirá si Gerard Piqué le toma la palabra a Nacho Cano y saca un sencillo. Mientras tanto, Shakira continúa acrecentando el éxito de su canción con coreografías para acompañarla; además, que se ha convertido en himno para muchas mujeres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nacho Cano aconseja a Gerard Piqué hacer canción en respuesta a la de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.