Nacho anuncia separación de su esposa Inger Mendoza De acuerdo con el video que el intérprete, no hay terceros en discordia y continuarán juntos. Nacho decidió dar la noticia de su propia boca para evitar especulaciones sobre su separación. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El matrimonio entre Nacho y su esposa Inger Mendoza ha llegado a su fin. “Seguimos juntos como familia, aunque no sigamos juntos como pareja”, dijo el cantante venezolano en un video que publicó con su esposa e hijos. De acuerdo con el video que el intérprete, no hay terceros en discordia y continuarán juntos. Nacho decidió dar la noticia de su propia boca para evitar especulaciones sobre su separación. “Nosotros somos una familia porque nos amamos, nos respetamos”. La noticia causó revuelo en las redes sociales y los comentarios nos e hicieron esperar. “Nacho, tu no tienes porq dar explicaciones a nadie, tu relacion con tus hijos y tu esposa, no le importa a nadie mas q a uds. Es tu vida”, escribió un internauta. “Que pena eran una familia muy bonita y la verdad su esposa allí tan calladita como que no se le nota feliz con ser amigo ahora de su pareja pero bueno relacion de papas parece muy buena aunque nacho se lo ve un poco grosero pero bueno cada familia y cada relación es diferente”, comentó otra persona. Image zoom (Photo by Sergi Alexander/Getty Images for Billboard) El cantante -quien usualmente no gusta ventilar su vida privada-se vistió de príncipe para dedicar sentidas palabras a su entonces novia en 2013, arrodillándose al ofrecerle un anillo de compromiso. Incluso reconoció con voz entrecortada sus mentiras e infidelidades, para luego ofrecer unas breves palabras de amor. En 2014 contrageron nupcias. Advertisement EDIT POST

