Nacho anuncia que regresa a Venezuela

Nacho Mendoza, un reconocido crítico del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, anunció que regresa a su país el próximo 27 de diciembre tras pasar un largo tiempo sin pisar su tierra.

“Son muchas mis ganas de volver y voy a hacerlo, porque siento que está bien querer trabajar en favor de mi país. No hay nada malo en eso. Es justo lo que creo que necesitamos, gente dispuesta a aportar cosas positivas por encima de las circunstancias. Yo no quiero despegarme de mi raíz y entiendan bien que amo de todo corazón a todos los países de Latinoamérica”, expresó el cantante en unos videos que colgó en sus redes.

“En especial a todos aquellos que me han recibido tratándome como si yo hubiera nacido allí, como un hermano y sin distinciones… Pero no por esa distinción he dejado de adorar a mi Venezuela bonita… No dejo de extrañarla y de sentir la necesidad de verla recuperada”, agregó.

Nacho afirma que lo que lo lleva de vuelta a su patria es el deseo de trabajar para aliviar la grave situación económica que atraviesa, con un gran desabastecimiento de productos y una inflación astronómica. “Estoy listo para regresar a mi patria. Me equivoqué en el video, dije 27 de enero pero es este 27 de diciembre que aterrizaré en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de la ciudad de Valencia con la compañía de Dios y mi equipo. Vamos por una mejor Venezuela”.

Mendoza pidió tolerancia al gobierno de Maduro, del que se ha mostrado muy crítico en el pasado. “Voy con buenas intenciones”, afirmó y reiteró que desea poner los recursos que están a su alcance para mejorar la situación económica del país para “levantar a Venezuela”.

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que no le impidan el acceso a su país, ni lo acosen una vez llegue. “Le pido por favor repeto, tolerancia y amabilidad al gobierno durante mi estancia. Y también le pido que juntos evitemos inconvenientes que solo suman leña a un fuego que ha venido chamuscando el espíritu del venezolano desde hace años. Quiero transitar con libertad por el territorio que, por derecho, también me pertenece”, agregó.

Los problemas del artista con las autoridades se remontan al otoño de 2017, cuando agentes de inmigración le retiraron el pasaporte. Tuvo que se gracias a gestidiones de las autoridades migratorias de Colombia que pudo regresar a Estados Unidos. Nacho estuvo dos meses sin poder ver a su familia.

Hoy en día, Nacho señaló que su meta es transmitir alegría y trabajar por encima de diferencias políticas. “Basta de discordia y enfrentamientos”, dijo. “Aterrizaré en Valencia, Venezuela, sobre cualquier consecuencia, con ganas de ser parte de uno de los cambios que tanto necesitamos”.