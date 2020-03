Nace en Londres un bebé afectado por el coronavirus, la víctima más joven hasta el momento El recién nacido y su mamá se encuentran hospitalizados en centros diferentes y por el momento la salud de ambos no corre peligro. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de la alarma mundial por la expansión del coronavirus, Londres ha comunicado el nacimiento de la víctima más joven con esta enfermedad. La mamá del bebé era hospitalizada hace días por una neumonía y al dar a luz al recién nacido la mujer dio positivo al COVID-19. Los médicos hicieron la prueba inmediatamente al neonato que también resultó estar infectado por el virus. Ambos están siendo tratados en hospitales diferentes y los especialistas investigan si la niña se enfermó en el útero o una vez nacida. Los sanitarios tratan de averiguar las circunstancias de este caso tan peculiar para posibles situaciones similares con otros pacientes. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de este caso, los bebés no contagiados con madres que sí lo están no deben estar separados de ellas. Los doctores aseguran que sus progenitoras pueden amamantarles sin problema. Además, hacen hincapié en que las mujeres embarazadas y los recién nacidos tienen un bajo riesgo de complicación por el virus. Las víctimas del coronavirus en Inglaterra siguen aumentando y han pasado de alrededor de 200 a casi mil en la actualidad. Si bien todavía no se acerca a la situación de emergencia de Italia y España, el país ya está tomando las medidas necesarias para que no se llegue a tal extremo. Advertisement

Close Share options

Close View image Nace en Londres un bebé afectado por el coronavirus, la víctima más joven hasta el momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.