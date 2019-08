La primera imagen del segundo bebé del periodista Enrique Acevedo Fue la feliz mamá quien enterneció las redes sociales el jueves al publicar una selfie presentando la carita de Patricio. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay felicidad más grande para unos padres que darle la bienvenida a un bebé. Esta misma alegría la tienen el periodista mexicano Enrique Acevedo y su esposa Florentina Romo quienes anunciaron que su bebé nació sano y salvo, pesando 3 kilos 900 gramos. “Patricio Acevedo Romo nació sano, feliz y rodeado de amor esta mañana. Llegó al mundo rugiendo como el de la foto y pesando casi lo mismo (3 kilos 900 gramos)”, escribió el presentador de Noticias Univision el miércoles en sus redes sociales con una imagen de Simba, personaje de El rey león. “Su mamá, Emilio su hermano y yo les agradecemos que hayan estado pendientes de su llegada y que nos acompañen en desearle una vida maravillosa”. Si bien el conductor no presentó la primera imagen de su hijo el miércoles, fue la feliz mamá quien enterneció las redes sociales el jueves al publicar una selfie presentando la carita de su bebé. “¡Afortunada de ser tú mamá y de haberte recibido en el mejor momento y de la mejor forma posible! Bienvenido al mundo Patricio, vas a ser muy feliz”, escribió la esposa de Acevedo, quien se convierte en madre de los dos hijos de Enrique. Las felicitaciones y buenos deseos de los colegas de Univision estuvieron a la orden del día. “Con todo nuestro cariño Enrique querido, nuestras felicitaciones desde Machu Pichu! Valentina tambien les manda besitos!!!”, fueron los deseos de María Antonieta Collins. Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images “¡Qué felicidad! Bienvenido al mundo Patricio, mil bendiciones para el principe”, escribió Lili Estefan. Con tanto amor, estamos seguros que Patricio será un niño muy feliz. ¡Felicidades! Advertisement EDIT POST

