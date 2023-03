¡Ya nació Cattleya! Yailin y Anuel AA dan la bienvenida a su bebé ¡Habemus bebé! El cantante reveló en una entrevista que la bebé que esperaba con su ex Yailin ya ha llegado al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y Yailin Credit: Instagram / Yailin Yailin y su exesposo Anuel ya son oficialmente padres, según reveló el cantante puertorriqueño en una entrevista. En el video que circula en las redes sociales, se ve al trapero siendo entrevistado en el juego del Clásico Mundial de Béisbol que disputaron Puerto Rico y Venezuela. A una pregunta del reportero, se le escucha decir que se siente dominicano porque su hija ya nació. Si bien no especificó exactamente cuándo ni dónde había nacido la pequeña, por las declaraciones del rapero se entiende que nació en suelo quisqueyano. "La mando a customizar [la camiseta] la mitad de RD y la mitad de Puerto Rico aunque sea puertorriqueño porque ya tengo hija dominicana, acabó de nacer ya y ya me siento domi ya también", dijo el intérprete de éxitos como "Ella quiere beber" y "Delincuente". El cantante ya había anunciado que durante las primeras semanas de vida de la niña no se mostraría su rostro para respetar su privacidad. Por su lado, Yailin se ha mantenido en silencio en sus redes sociales tras compartir un preocupante mensaje recientemente sobre la depresión y otro en el que dejó ver su lujoso apartamento que le servirá de nuevo hogar. Cabe recordar que el nombre de Cattleya lo escogió la pareja porque ambos se inspiraron en la película La colombiana. Este largometraje se estrenó en 2011 y fue dirigida por Olivier Megaton, cuenta la historia de una niña en Bogotá que es testigo de un brutal asesinato y cómo crece hasta convertirse en una vengadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película La colombiana [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también", dijo en el programa de YouTube Breal TV. "Cataleya como la flor. Es el nombre de una flor", explicó Anuel en ese momento.

