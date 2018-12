Myrka Dellanos manda mensaje a los haters que la han llamado ‘naca, fea y gorda’

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Myrka Dellanos no se ha librado de los comentarios negativos en las redes sociales, para contrarrestarlos, al conductora tiene un método infalible. Aquí les decimos de qué se trata.

¿Cómo es que has logrado superar los comentarios negativos en las redes sociales?

A veces me dicen “te odio, naca”. Siempre trato de contestar con delicadeza. La gente tiene que dejar vivir. La gente se adueña de ti lo cual es una bendición. Siempre lo llevo todo con mucha delicadeza.

¿Cuál es la clave?

He llegado a la conclusión de que jamás voy a permitir de que alguien que tiene odio en su corazón o que es una persona que tal vez no disfrute la vida o tenga un mal día dicte mi comportamiento porque de esa forma le estoy dando el poder. Me dicen ‘qué fea, qué gorda, qué flaca, qué cachetes tan grandes’. Algunas veces no contesto y otras les les digo ‘muchas gracias, tan linda’. Hay personas que han regresado y me han dicho perdón.

¿Te han herido?

Te hiere superficialmente, ¿de dónde sale el deseo de un ser humano de escribir cosas tan horribles? Y eso es lo que me da tristeza. Lo que trato es contrarrestar eso. Si pongo una foto con mis amigas y critican a mis amigas los bloqueo también porque no quiero que estén hablando mal de otra persona. No quiero que esa persona esté ahí. Hay gente preciosa y le dicen que son horribles, pero eso es para reírse. Realmente los dejo y sigo adelante.