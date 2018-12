Myrka Dellanos y su hija pasarán una Navidad triste. “No puedo creer que el papá de mi hija ya no esté”

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El que veamos a Myrka Dellanos con una sonrisa de oreja a oreja en la televisión y que su hija Alexa esté disfrutando de un safari junto a su novio, no quiere decir que el corazón este par se encuentre muy bien, pues ambas aún no superan la muerte de Alejandro Loynáz, -quien fuera el esposo de Dellanos por siete años-.

¿Qué harás en Navidad?

Esta Navidad, la tenemos en el aire porque he estado viajando muchísimo. Pasaré Navidad en Los Ángeles, mi hija estará en Miami, pero mi hija está bastante deprimida por la situación de su papá. Va a ser la primera Navidad sin su padre.

Ella realmente no sabe lo que quiere hacer porque le entra mucha tristeza. Ya le dije que si quiere se vaya a la casa conmigo a Los Ángeles, haríamos algo juntas o no hacemos nada.

¿Cómo ves a Alexa en general?

Ella tiene un novio que ha tenido por un año. Es bastante estable. Ella está hora en África, él mudó su casa a Miami, ella quisiera que estuviera en Miami, pero todo tiene que ver con trabajo. Nosotros hablamos todos los días, ese tipo de situación da tristeza, yo tampoco la supero.

(Instagram/@alexadellanos)

¿Aún te duele?

Yo ya estaba divorciada de él, pero estuve casada con el papá de mi hija, yo no puedo creer lo que pasó. Yo pienso que me va a llamar o que él está de vacaciones o que en cualquier momento lo veré la semana que entra. Es rarísimo.

(Instagram/@alexadellanos)

¿Tenían buena relación?

Yo no había hablado con él en años porque él estaba casado, sentí que no tenía que estar hablando con él. Pero si llevaba a Alexa su casa, siempre me decía: “ven, baja, entra”. Mi mamá habla con la mamá de él.