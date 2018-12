Myrka sobre Adamari: “Ha estado muy grave, me dijeron que estaba con oxígeno. Le digo a ella que hay muchas personas orando, la gente está esperando por ella”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Myrka Dellanos volvió a la televisión como conductora de Un nuevo día (Telemundo). A pesar de que solo estará una semana, la periodista está más que contenta y satisfecha con esta nueva aventura. ¿Se quedará por siempre en el programa? ¿Se unirá a la familia de Telemundo? Ella nos lo contó todo en exclusiva y aprovechó para mandar un mensaje a su colega Adamari López.

¿Cómo fue que te llegó la invitación para estar como conductora invitada en Un nuevo día?

Me llamaron hace como dos semanas. Omar Fernández me invitó y me dijo que como Adamari estaba fuera ellos querían que condujera el programa una semana. Conozco a algunos de mis compañeros. Es como si nos conociéramos toda la vida.

¿Te gustaría quedarte como conductora de Un nuevo… por siempre o estar en otro programa?

Yo creo que si es un proyecto especialmente confeccionado para mí que funcione con mis talentos y con lo que quiero proyectar, definitivamente, yo creo que la televisión es lo mío, es lo que he hecho toda la vida. Es uno de los talentos que Dios me dio, tengo ese don de comunicar.

A la gente le ha gustado tu participación…

El público me ha recibido con mucho cariño, toda la gente está emocionada por mí, me dicen: ‘yo tengo el día libre y me voy a levantar temprano para verte’. Y sí les digo, porque hay que ser muy específicos, no me gusta mentir, ‘es solo esta semana’, estoy como invitada. Pero me sentí como en casa. He trabajado con la productora más de 25 años, conoces a todo el mundo.

¿Te gustaría quedarte en Telemundo?

Telemundo para mí sería un lugar que funcionaría bastante bien porque es un trampolín a NBC. Soy completamente bilingüe. Me gustaría tener un programa en el que yo pudiera trabajar en español y en inglés. Lo he dicho por muchos años y no se ha dado.

¿Has tenido la oportunidad de hablar con Adamari?

No, con ella no. Ella está en casa, y ha estado muy grave, me dijeron que estaba con oxígeno, siempre le mandamos saludos. La he puesto en oración porque me imagino que ha sido difícil y más teniendo esa niña chiquita. Esperamos que regrese para principios del año más tranquila.

¿Qué mensaje le darías a Ada?

No soy una persona que está con ella siempre, pero cada vez que la he [visto] es tan dulce y cariñosa, es el tipo de persona con la que yo tendría afinidad. Creo que ella siempre está tratando de resaltar las cosas positivas y bonitas. Es cómica y por algo tiene el cariño del pueblo. [Le digo] que se concentre en mejorar, que sepa que hay muchas y muchas personas orando por ella, que no se preocupe por su trabajo, la gente la extraña muchísimo y solamente están esperando por ella. Y que toda su energía sea para recuperarse. Y el 2019 será mucho mejor.