SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Myrka Dellanos tiene muy clara cuál es su vocación, por eso la periodista está enfocada hoy por hoy en ayudar a todo aquel que lo necesite. Junto a su amiga, la pastora colombiana Martha Socarrás -quien fue esposa de Mario Andrés Moreno-, creó Amigas en la ciudad, una plataforma en la que mujeres pueden refugiarse y tener consuelo.

¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Myrka?

Lo que hago es que doy charlas motivacionales, viajo a través del país [Estados Unidos] y Latinoamérica. Hablo a la gente de Dios, sobre mi fe, que es lo que he hecho durante muchos años. Hago comerciales, freelance, y si me llama Univision o Telemundo, lo hago. Pero no es algo que realmente hago a tiempo completo. Es intermitente. Estoy feliz, me siento superplena estoy viviendo el propósito de mi vida, que es ayudar a todas las personas.

Image zoom

¿Cómo supiste que ese era tu propósito en la vida?

Desde chiquita eso fue lo que me inculcó mi mamá. Yo crecí en la Iglesia, yo siempre lo he hablado, si tú eres bendecida con algo, siempre es para bendecir a otros. Nuestra vida solo tiene un propósito, si estamos ayudando a otra persona sea en cualquier ámbito. Si yo he recibido algo y si me siento plena y tengo paz en mi vida, yo [quiero] que otras personas sientan lo mismo.

Image zoom

¿Cómo fue que creas este grupo para ayudar a las mujeres?

Me escriben mucho por Instagram. Tengo un grupo ahora que se llama “Amigas en la ciudad”, tenemos nuestro Instagram y nuestro website. Salió por Sex and the City. Una amiga y yo hace cinco años estábamos en Nueva York, me habían invitado a hacer una cruzada evangelista. Estuvimos en Centarl Park y estábamos caminando por las calles en Nueva York y platicamos que sería interesante hacer algo que tuviera que ver con amigas y no con sexo.

Así hicimos Amigas… Ahora que estoy en Miami hace unos meses, dijimos, ‘vamos a retomar la idea y ofrecer una amistad que sea genuina para mujeres y darles principios de vida de lo que hemos pasado nosotras’.

[A] Martha Socarrás, la conocí entrevistándola hace años sobre su historia.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

Las mujeres vienen a nosotros para tener una amistad y todos los meses tenemos una reunión. Cada vez nos llegan más mujeres. No importa en lo que creas, es solo reunirnos, hablar y dar principios de vida que sean basados en lo que Dios tiene para nosotros, [eso] siempre nos da una esperanza. Este es un grupo para mujeres, pero las otras charlas que doy son para todo el mundo.