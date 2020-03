Myrka Dellanos sobre el coronavirus: “Vivo con mi mamá que es de tercera edad y he tenido asma, tengo que tener mucho cuidado” ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Myrka Dellanos no puede hacer cuarentena y tiene que trabajar. Durante algunas semanas, la periodista será la conductora invitada en Al rojo vivo (Telemundo). ¿Cuáles son las medidas de precaución para no contagiarse de Coronavirus? La cubanoamericano contó todo a People en español. El momento que todos estábamos esperando, verte a ti y a María Celeste Arrarás tendrá que postergarse un poco después de que ella eligiera estar en cuarentena voluntaria por haber estado expuesta al coronavirus. Nosotros estamos en contacto bastante a menudo, esa parte de la familiaridad no se pierde, aunque yo esté en el estudio y ella en casa, la dinámica que tenemos no se perderá. Nos conocemos muy bien, nuestra química es algo que es real. Creo que va a ser algo positivo. Es un privilegio para mí poder entrar a los hogares de las personas en este momento. Es increíble que Telemundo confíe en mí en ser la voz de todos los latinos. Image zoom unnuevodia/IG ¿Cuál es el llamado que harías a los televidentes que te ven en cuanto a esta pandemia? El llamado es que [hay que] tratar de ser consciente, de buscar paz en el interior. Si nos damos a la histeria no podemos lograr nada, la mente es el motor de lo que hace nuestro cuerpo, si estamos en depresión no ayudamos a nuestra familia. Hay que encontrar algo que te de paz, escuchar una música, algo que te llene. Si el escuchar las noticias te da estrés apaga el televisión por un rato. Tiene que haber un balance. Image zoom ¿Tú qué medidas de prevención estás tomando? Yo vivo con mi mamá que es de tercera edad y tengo que tener mucho cuidado. He tenido asma también y tengo que tener cuidado. Tengo paz por mi confianza en Dios. Voy a usar las máscara. Mantengo distancia social [así como] lo hicimos en Un nuevo… y ahora en Al rojo… Advertisement

