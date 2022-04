Myrka Dellanos comparte el desplante que le hizo Christian Nodal en plena entrevista La periodista contó con sentido del humor, y sin tenérselo en cuenta, lo que le pasó mientras entrevistaba al cantante. "Me quedé como, '¿qué hago, qué digo?'". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celebración de los Latin America Music Awards ha dado para unos cuantos días de noticias, anécdotas y momentos curiosos. Uno de ellos lo compartía Myrka Dellanos desde Las Vegas en su programa La mesa caliente con sus compañeras. La periodista tuvo, entre otras labores, la de entrevistar a varios artistas que por allí desfilaron. Uno de ellos fue Christian Nodal, de quien la comunicadora dio a conocer un momento ciertamente incómodo durante su charla. Aunque Myrka le quitó hierro al asunto y no quiso hacer de ello algo grande, reconoció que fueron unos segundos algo tensos que tuvo que manejar con profesionalidad ante las cámaras. Myrka Dellanos y Christian Nodal Myrka Dellanos y Christian Nodal | Credit: Myrka Dellanos: IG/La mesa caliente Christian Nodal: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Tener enfrente a una de las voces más románticas del panorama musical incita a que se le pida una probadita de una de sus canciones. Y así mismo lo hizo la presentadora con la dulzura que le caracteriza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con lo que no contaba en lo absoluto fue con la reacción que le daría su entrevistado. Un gesto que le dejó fuera de juego. "Le digo: 'bueno, cántame un poquito' y además le digo 'cántame al oído'", relató todavía sorprendida a sus compañeras de mesa que esperaban impacientes la respuesta del cantante. Ellas, al igual que Myrka, se quedaron sin palabras. "Y me dice: 'bueno, en otra ocasión'. ¡Me quedé como '¿qué hago, qué digo?'", dijo todavía con la sorpresa en el cuerpo al contarlo. "Hubo un silencio", añadió Giselle Blondet, quien también presenció este episodio. A ella también la dejó compuesta y sin respuesta cuando le preguntó si el tatuaje que más le había dolido era el que le habían hecho en el alma. Nodal la miró, gesticuló y poco más. Un momento televisivo bastante surrealista pero que al contarlo en el show les hizo soltar unas cuantas carcajadas y revivirlo con sentido del humor.

