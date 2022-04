El tenso momento que vivió Myrka Dellanos con sus compañeras de La mesa caliente "No es mi punto, es la ley". Con estas palabras, la conductora aclaró cuál es su postura con respecto a uno de los temas más polémicos. Una situación respetada, pero no compartida por sus colegas de programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo dice su título. La mesa caliente es, no solo un programa de noticias más enfocadas al entretenimiento, sino también un espacio donde opinar sobre temas sociales que afectan a los ciudadanos. Con motivo de la aprobación de una ley en Oklahoma que considera delito la práctica del aborto en este estado, el tema de dicha práctica se puso sobre la mesa con opiniones, en su mayoría, diferentes. Otras, con puntos compartidos. Pero en ningún caso totalmente iguales. Mientras Myrka Dellanos defiende ser "provida" y estar absolutamente en contra de esta práctica, el resto de sus compañeras fueron más flexibles con respecto al tema. "¿Quién está abogando por la vida de los bebés", dijo la periodista. "El 92% de las mujeres que escuchan el latido del corazón deciden que no quieren tener ese aborto y salvan a su bebé", continuó refiriéndose a un importante estudio. Por su parte, Alix Aspe intervino y también tuvo algo importante que decir. "No es ninguna sorpresa que yo soy proelección, yo creo que la mujer debería de tener el control de su cuerpo y sus decisiones", aclaró ante la atenta mirada de sus compañeras. "Si una de cada tres mujeres abortan y son latinas, más importante aún es que haya aun lugar a salvo donde lo puedan hacer y que puedan tener un aborto seguro", prosiguió la co-presentadora. Algo a lo que Myrka respondió de inmediato. "La idea es que sepan que hay otra opción, que no tienes que matar al bebé", insistió con decisión. A su lado, unas muy atentas Giselle Blondet y Verónica Bastos, más en una postura intermedia, compartieron así sus puntos de vista. "Es muy fácil decir, 'no, no creo en el aborto', pero ¿qué pasa con esas niñas con 11 años como esa niña argentina a la que obligaron a tener a su bebé? A los 11 años ese cuerpo no está listo", prosiguió abogando por un punto más equilibrado entre las dos posturas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un tema muy delicado y muy difícil de analizar, yo creo que cada mujer somos un mundo y cada cabeza y cada cuerpo decidimos por lo que queremos", anotó Verónica. "Si es cierto lo que tú dices Myrka que cada bebé viene por opción divina, pero a veces no llegan en el momento indicado ni para la persona indicada ni con el hombre indicado, entonces no estoy obligada a tener un bebé....", añadió. Unas afirmaciones que no convencieron a Myrka quien así lo dejó saber con gestos y sus puntos de vista. Aunque el tema dio para mucho y generó bastante adrenalina sobre la mesa, por encima de todo hubo respeto ante todas las posturas. El cariño siempre prevalece y ese es el objetivo de las 4 conductoras de La mesa caliente.

